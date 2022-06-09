Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Генштаб ЗСУ каже, що дві третини російської ОМБр стали небоєздатними після боїв

Олена РощінаЧетвер, 9 червня 2022, 08:13
Бійці на фронті, ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

У боях в Україні загинули орієнтовно 800 російських військовослужбовців зі складу 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу РФ, ще близько 400 військових отримали поранення.

Джерело: оперативна інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 6-ту ранку 9 червня

Дослівно: "За наявною інформацією, у бойових діях на території України особовий склад 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу зазнав суттєвих втрат. Орієнтовно 800 загиблими та близько 400 пораненими. 

Всього участь у бойових діях на території України брали приблизно 1800 військовослужбовців з числа бригади".

Деталі: Таким чином, 15-та ОМБр втратила дві третини своїх боєздатних сил, задіяних в Україні. 

Крім того, Генштаб повідомив, що в боях на Бахмутському напрямку українські захисники завдали окупантам значних втрат і ворог змушений був вивести для відновлення боєздатності підрозділи 1-ї та 100-ї окремих мотострілецьких бригад 1-го армійського корпусу.

Теми: війнаРосія
Головне сьогодні

Пошта Литви почала продаж марки з "Байрактаром": рекомендують писати листи з нею Шольцу й Макрону

Терористи "засудили" до смертної кари 3 іноземців, які захищали Україну

Кремль хоче об’єднати окуповані території в окремий федеральний округ РФ – ЗМІ

Кличко хоче створити в Києві військовий цвинтар для полеглих захисників

З "Азовсталі" вийшли 2449 захисників, вони усі в ОРДО – джерело

Польські "Краби" готові до бою: Резніков прозвітував про отриману зброю 

Усі новини...
війна
Окупанти мінують Херсонщину боєприпасами минулого сторіччя - розвідка
Втрати Росії: 31 700 вояк і майже 1 400 танків
"Острів надії". Як вийшли і що зараз із захисниками "Азовсталі" 
Останні новини
17:46
відеоПутін знову прикинувся істориком: каже, що мусить "повертати території"
17:42
Єврокомісія пригрозила Угорщині судом: дискримінує іноземні авто цінами на пальне
17:38
У Європі перебувають 4,8 мільйона українських біженців - ООН
17:37
Англійська Прем'єр-ліга призупинила багатомільйонну угоду з російським транслятором
17:21
Шкарлет про офлайн-навчання з 1 вересня: рішення ухвалюватимуть на місцях
17:14
Пошта Литви почала продаж марки з "Байрактаром": рекомендують писати листи з нею Шольцу й Макрону
17:10
Фінкомітет підтримав законопроєкт, який захистить учасників бойових дій від колекторів
17:03
Європейський центробанк вперше з 2011 року підвищить відсоткову ставку
17:03
Терористи "засудили" до смертної кари 3 іноземців, які захищали Україну
17:02
Чотири дні пішки з Мелітополя до Запоріжжя: історія чоловіка з ВІЛ-позитивним статусом
Усі новини...