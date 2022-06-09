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Генштаб ЗСУ каже, що дві третини російської ОМБр стали небоєздатними після боїв

Олена РощінаЧетвер, 9 червня 2022, 08:13
Генштаб ЗСУ каже, що дві третини російської ОМБр стали небоєздатними після боїв
Бійці на фронті, ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

У боях в Україні загинули орієнтовно 800 російських військовослужбовців зі складу 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу РФ, ще близько 400 військових отримали поранення.

Джерело: оперативна інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 6-ту ранку 9 червня

Дослівно: "За наявною інформацією, у бойових діях на території України особовий склад 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу зазнав суттєвих втрат. Орієнтовно 800 загиблими та близько 400 пораненими. 

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Всього участь у бойових діях на території України брали приблизно 1800 військовослужбовців з числа бригади".

Деталі: Таким чином, 15-та ОМБр втратила дві третини своїх боєздатних сил, задіяних в Україні. 

Крім того, Генштаб повідомив, що в боях на Бахмутському напрямку українські захисники завдали окупантам значних втрат і ворог змушений був вивести для відновлення боєздатності підрозділи 1-ї та 100-ї окремих мотострілецьких бригад 1-го армійського корпусу.

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Теми: війнаРосія
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