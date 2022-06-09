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Вечірній обстріл Харкова спричинив масштабні пожежі, двоє людей загинули

Олена РощінаЧетвер, 9 червня 2022, 08:46
Вечірній обстріл Харкова спричинив масштабні пожежі, двоє людей загинули
Пожежа, фото ДСНС Харківщини

Внаслідок ворожого обстрілу Харкова ввечері 8 червня у Новобаварському районі міста сталися пожежі, в результаті яких загинули дві людини, четверо осіб отримали травми.

Джерело: Головне управління ДСНС України у Харківській області

Деталі: Внаслідок ворожого обстрілу близько 23:00 пожежі стались у будівлях кафе, продовольчого магазину та шкільній бібліотеці у Новобаварському районі Харкова. Загальна площа пожеж склала біля 500 кв.м. Часткових пошкоджень зазнала будівля школи. 

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Для ліквідації пожежі було задіяно 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 рятувальників.

О 03:10 усі пожежі були ліквідовані. 

За попередніми даними 2 особи загинуло, ще 4 людей зазнали травм. Інформація уточнюється. 

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Загалом за добу з 8 по 9 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС виїжджали на ліквідацію 27 пожеж, із них 16 пожеж були спричинені обстрілами.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Новобаварському (2) районі Харкова, а також Чугуївському (8), Ізюмському (2), Богодухівському (2) та Харківському (2) районах області. 

В результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди, майстерня, сінник, складські будівлі, гаражі та автомобілі, будівля кафе, магазин, шкільна бібліотека, а також хвойні ліси.

Теми: ХарківХарківська областьвійнапожежа
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