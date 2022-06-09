Вечірній обстріл Харкова спричинив масштабні пожежі, двоє людей загинули

Внаслідок ворожого обстрілу Харкова ввечері 8 червня у Новобаварському районі міста сталися пожежі, в результаті яких загинули дві людини, четверо осіб отримали травми.

Джерело: Головне управління ДСНС України у Харківській області

Деталі: Внаслідок ворожого обстрілу близько 23:00 пожежі стались у будівлях кафе, продовольчого магазину та шкільній бібліотеці у Новобаварському районі Харкова. Загальна площа пожеж склала біля 500 кв.м. Часткових пошкоджень зазнала будівля школи.

Для ліквідації пожежі було задіяно 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 рятувальників.

О 03:10 усі пожежі були ліквідовані.

За попередніми даними 2 особи загинуло, ще 4 людей зазнали травм. Інформація уточнюється.

Загалом за добу з 8 по 9 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС виїжджали на ліквідацію 27 пожеж, із них 16 пожеж були спричинені обстрілами.

ВІДЕО ДНЯ

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Новобаварському (2) районі Харкова, а також Чугуївському (8), Ізюмському (2), Богодухівському (2) та Харківському (2) районах області.

В результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди, майстерня, сінник, складські будівлі, гаражі та автомобілі, будівля кафе, магазин, шкільна бібліотека, а також хвойні ліси.