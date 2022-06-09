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Дуда розповів, скільки танків і бронетехніки Польща передала Україні

Четвер, 9 червня 2022, 09:05

Польща відправила Україні понад 240 танків та майже 100 одиниць бронетехніки у рамках допомоги для боротьби з російським вторгненням.

Про це розповів президент Польщі Анджей Дуда у інтерв'ю німецькому виданню Bild, пише "Європейська правда".

"Україні потрібне важке озброєння, танки. Це потреби України. Я розмовляв із президентом Зеленським два дні тому. Він знову просив мене. Ми відправили танки, понад 240 танків, які Україна може обслуговувати. Ми відправили майже 100 одиниць бронетехніки та зброї. Зброя, боєприпаси, ракети. Ми відправили загалом зброю на $2 млрд", - сказав Дуда.

За його словами, Польща розраховувала отримати від Німеччини певну кількість танків Leopard, щоб поповнити свої запаси, але цього й досі не сталося.

"Для нас само собою зрозуміло, що замість старих радянських танків, які ми поставили в Україну, ми отримуємо кілька танків Leopard з Німеччини, не найсучасніші. Тому що в Польщі є старіші версії танків Leopard. Завдяки цій допомозі ми хотіли трохи поповнити ці запаси. Ми могли отримати старіші та модернізувати їх у майбутньому – теж за допомогою німецької промисловості. Наскільки я знаю, ми нічого не отримали", - сказав Дуда.

Він також закликав усі країни, які можуть допомогти Україні, надати зброю, наприклад, артилерію. "Ця зброя потрібна, щоб зупинити російське вторгнення", - сказав Дуда.

Раніше Дуда звинуватив федеральний уряд Німеччини у недотриманні слова щодо схеми обміну танків.

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Теми: Польщазброя
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