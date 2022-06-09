Втрати Росії: 31 700 вояк і майже 1 400 танків

Росія у загарбницькій війні в Україні вже втратила 31 700 військових, 1 398 танків, 3 438 ББМ та 711 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.06 орієнтовно склали:

особового складу ­– близько 31 700 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 398 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 438 (+9) од,

артилерійських систем – 711 (+8) од,

РСЗВ – 213 (+0) од,

засобів ППО – 96 (+0) од,

літаків – 212 (+0) од,

гелікоптерів – 178 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 562 (+3) од,

крилатих ракет – 125 (+0) од,

кораблів/катерів – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 421 (+15) од,

спеціальної техніки – 53 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.