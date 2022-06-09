Втрати Росії: 31 700 вояк і майже 1 400 танків
Четвер, 9 червня 2022, 09:35
Росія у загарбницькій війні в Україні вже втратила 31 700 військових, 1 398 танків, 3 438 ББМ та 711 артилерійських систем.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 31 700 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 398 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 438 (+9) од,
- артилерійських систем – 711 (+8) од,
- РСЗВ – 213 (+0) од,
- засобів ППО – 96 (+0) од,
- літаків – 212 (+0) од,
- гелікоптерів – 178 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 562 (+3) од,
- крилатих ракет – 125 (+0) од,
- кораблів/катерів – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 421 (+15) од,
- спеціальної техніки – 53 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
ВІДЕО ДНЯ