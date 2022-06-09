Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Втрати Росії: 31 700 вояк і майже 1 400 танків

Ірина БалачукЧетвер, 9 червня 2022, 09:35
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у загарбницькій війні в Україні вже втратила 31 700 військових, 1 398 танків, 3 438 ББМ та 711 артилерійських систем.  

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.06 орієнтовно склали:

  • особового складу ­– близько 31 700 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 398 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 438 (+9) од,
  • артилерійських систем – 711 (+8) од,
  • РСЗВ – 213 (+0) од,
  • засобів ППО – 96 (+0) од,
  • літаків – 212 (+0) од,
  • гелікоптерів – 178 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 562 (+3) од,
  • крилатих ракет – 125 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 421 (+15) од,
  • спеціальної техніки – 53 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіявійна
Головне сьогодні

Пошта Литви почала продаж марки з "Байрактаром": рекомендують писати листи з нею Шольцу й Макрону

Терористи "засудили" до смертної кари 3 іноземців, які захищали Україну

Кремль хоче об’єднати окуповані території в окремий федеральний округ РФ – ЗМІ

Кличко хоче створити в Києві військовий цвинтар для полеглих захисників

З "Азовсталі" вийшли 2449 захисників, вони усі в ОРДО – джерело

Польські "Краби" готові до бою: Резніков прозвітував про отриману зброю 

Усі новини...
Росія
Британська розвідка помітила активізацію зусиль РФ у просуванні на південь від Ізюма
Поставки товарів із США до Росії впали до рекордного за 20 років мінімуму – ЗМІ
Лондонські юристи зібрали дані про закордонні активи сотень росіян для нових санкцій – ЗМІ
Останні новини
17:46
відеоПутін знову прикинувся істориком: каже, що мусить "повертати території"
17:42
Єврокомісія пригрозила Угорщині судом: дискримінує іноземні авто цінами на пальне
17:38
У Європі перебувають 4,8 мільйона українських біженців - ООН
17:37
Англійська Прем'єр-ліга призупинила багатомільйонну угоду з російським транслятором
17:21
Шкарлет про офлайн-навчання з 1 вересня: рішення ухвалюватимуть на місцях
17:14
Пошта Литви почала продаж марки з "Байрактаром": рекомендують писати листи з нею Шольцу й Макрону
17:10
Фінкомітет підтримав законопроєкт, який захистить учасників бойових дій від колекторів
17:03
Європейський центробанк вперше з 2011 року підвищить відсоткову ставку
17:03
Терористи "засудили" до смертної кари 3 іноземців, які захищали Україну
17:02
Чотири дні пішки з Мелітополя до Запоріжжя: історія чоловіка з ВІЛ-позитивним статусом
Усі новини...