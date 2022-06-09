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Втрати Росії: 31 700 вояк і майже 1 400 танків

Ірина БалачукЧетвер, 9 червня 2022, 09:35
Втрати Росії: 31 700 вояк і майже 1 400 танків
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у загарбницькій війні в Україні вже втратила 31 700 військових, 1 398 танків, 3 438 ББМ та 711 артилерійських систем.  

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.06 орієнтовно склали:

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  • особового складу ­– близько 31 700 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 398 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 438 (+9) од,
  • артилерійських систем – 711 (+8) од,
  • РСЗВ – 213 (+0) од,
  • засобів ППО – 96 (+0) од,
  • літаків – 212 (+0) од,
  • гелікоптерів – 178 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 562 (+3) од,
  • крилатих ракет – 125 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 421 (+15) од,
  • спеціальної техніки – 53 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Теми: Росіявійна
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