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Дуда: переговори з Путіним марні, Гітлеру не пропонували зберегти обличчя

"Європейська правда"Четвер, 9 червня 2022, 09:45

Президент Польщі Анджей Дуда не бачить підстав вести переговори з російським лідером Владіміром Путіним і вважає, що західні лідери дарма витрачають час.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild, пише "Європейська правда".

"Я вражений усіма тими переговорами, які зараз ведуться з Путіним. Канцлер Шольц, президент Еммануель Макрон. Ці розмови марні. Що вони роблять? Вони лише легітимізують особу, відповідальну за злочини, скоєні російською армією в Україні. Він відповідає за це. Він прийняв рішення спрямувати туди війська. Йому підпорядковуються командири. Владімір Путін. Хтось так розмовляв з Адольфом Гітлером під час Другої світової війни? Хтось сказав, що Адольфу Гітлеру потрібно зберегти обличчя? Що ми повинні діяти так, щоб не було принизливо для Адольфа Гітлера? Я не чув такого", - сказав Дуда.

Він також наголосив, що не можна ні про що домовлятися без погодження з українським керівництвом.

"Я був би найбільш зацікавлений, щоб українська оборона отримала таку підтримку, щоб вона могла витіснити росіян зі своєї території. З усієї території Української держави, яка є міжнародно визнаною. Усі знають, що таке міжнародно визнана територія. Щоб ми могли відновити примат міжнародного права, зберегти той порядок, який був у Європі після 1989 року, який визнали всі. І який неодноразово ламала Росія. Політично міжнародно визнані кордони мають бути відновлені", - сказав Дуда.

Як повідомлялося, Макрон заявив, що дуже важливо не принижувати Росію, щоб, коли бойові дії в Україні припиняться, можна було знайти дипломатичне рішення - хоча й зазначив, що вважає рішення Путіна почати війну фундаментальною історичною помилкою. Він сказав також, що вбачає роль Франції у тому, щоб бути посередником. 

У МЗС України відповіли, що заклики не допустити приниження Росії можуть лише принизити Францію чи будь-яку іншу країну, яка закликатиме до цього.

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Теми: ПольщаПутінГітлер
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