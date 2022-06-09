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Вимагали 2,5 млн за статус нардепа: у Києві затримали представників партії "Наш край"

Валентина РоманенкоЧетвер, 9 червня 2022, 09:45
фото прокуратури

У Києві викрили та затримали голову однієї з політичних партій та керівника її територіального осередку при спробі заволодіння грошовими коштами підприємця за його призначення на керівну посаду районного осередку та подальшу підтримку в політичній кар’єрі.

Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція, джерело УП в правоохоронних органах

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, голова політпартії, діючи у змові з очільником територіального осередку цієї ж партії, вимагали у підприємця передати їм 2,5 млн доларів США за включення його до "прохідної" частини списку політичної партії на виборах до ВРУ для отримання таким чином мандата народного депутата".

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про політичну партію "Наш край".

За ці кошти підприємцю обіцяли призначення на посаду радника голови правління ПрАТ "Київводоканал". Ця посада мала б стати для підприємця "успішним" стартом його політичної кар’єри.

Кошти повинні були передаватись спільникам згідно графіку, який склав голова партії. Сума першого траншу становила 50 тис доларів США.

Посадовців викрили під час отримання цього "авансу".

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За місцем роботи затриманих проведено обшуки.

Пряма мова заступника заступника начальника слідчого управління поліції Києва Сергія Коновальчука : "За процесуального погодження Печерської окружної прокуратури слідчі готують затриманим особам повідомлення про підозру (у зловживанні впливом та шахрайстві –ред.) та клопотання до суду щодо обрання запобіжних заходів. Санкція найбільш тяжкої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна".

Теми: партіїКиївпрокуратура
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