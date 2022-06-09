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Британська розвідка помітила активізацію зусиль РФ у просуванні на південь від Ізюма

"Європейська правда"Четвер, 9 червня 2022, 10:05

Британська розвідка стверджує, що за останні 48 годин Росія активізувала зусилля в просуванні на південь від Ізюма.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії, повідомляє "Європейська правда".

"Бої тривають у Сєвєродонецьку, але за останні 48 годин Східна група військ Росії також, ймовірно, активізувала свої зусилля для просування на південь від Ізюма" - йдеться в огляді.

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Британська розвідка нагадує, що просування Росії на Ізюмській осі зупинилося з квітня після того, як українські сили добре використали місцевість, щоб уповільнити просування російських сил.

Зазначається, що Росія, ймовірно, намагалася відновити Східну групу військ після того, як вона зазнала дуже великих втрат під час невдалого наступу на Київ, але її підрозділи, ймовірно, залишаються недостатніми.

"Росія, ймовірно, прагне відновити темпи в цій сфері, щоб чинити подальший тиск на Сєвєродонецьк і створити можливість просування глибше в Донецьку область" - йдеться в огляді.

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Теми: Велика БританіяРосіярозвідка
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