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США підготували план навчань українських військових використанню РСЗВ

"Європейська правда"Четвер, 9 червня 2022, 11:21

Збройні сили США розробили план підготовки українських військових використанню реактивних систем залпового вогню.

Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал армії Марк Міллі, пише "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

"Ми повинні розпочати цю справу з раціональної та продуманої програми, яка підготує їх до стандарту, за якого вони стануть ефективними. Не буде користі просто кинути цю систему в бій. Ви повинні бути навчені цьому, щоб максимально ефективно використовувати зброю як точну систему", – сказав Міллі.

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За даними видання, на даному етапі передбачається навчання "взводу українських солдатів" американською стороною.

Міллі зазначив, що Велика Британія, яка передасть три системи M270, також навчатиме взвод українських військових.

Він зазначив, що росіяни "продемонстрували, що вони перевершують українську артилерію за кількістю та її дальністю" у боях у східному регіоні, що стало основним акцентом у російських операціях.

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Сполучені Штати вже відправили Україні десятки гаубиць M777, які здатні випускати снаряди калібру 155 мм на відстані приблизно до 40 км. Міллі сказав, що українські сили використали цю зброю з великим ефектом, але українцям потрібні "деякі артилерійські системи більшої дальності", які можуть досягати більшої відстані.

"В українців дуже хороші артилеристи. Дуже гарні артилеристи. Вони чудово володіють артилерією. Але вони використовували системи радянських часів, а потім переходили на інші системи", - сказав Міллі.

Нагадаємо, 1 червня США розкрили деталі нового пакета військової допомоги для України на 700 млн доларів, до якого вперше увійшли ракетні системи HIMARS.

Детально про нову зброю, реальність ядерного удару та інше: Що США будуть і чого не будуть робити в Україні. Пояснення президента Байдена

Теми: СШАзброя
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