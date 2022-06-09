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Генштаб просить повідомляти про спецтехніку росіян, щоб позбавити їх "очей"

Ірина БалачукЧетвер, 9 червня 2022, 12:13
Пункт керування російськими безпілотниками "Орлан". Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ просить українців повідомляти про місця розташування спецтехніки росіян, яка може перевозити комплекси обладнання для керування безпілотниками.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook  

Деталі: У Генштабі пояснили, що росіяни у війні проти України використовують низку різних БПЛА – Гранат-1, Гранат-2, Гранат-4, Форпост, Елерон-3СВ, Застава та Орлан-10.

Дослівно Генштаб ЗСУ: ""Орлани" не літають самі по собі – це цілий комплекс обладнання і розрахунок. Комплекс "Орлан-10" складається з базової станції та декількох БПЛА. Комплекс з ПДК (пульт дистанційного керування – ред.), стартової катапульти та 4 БПЛА може перевозитися на автомобілі УАЗ-469 або "Рись"".

Деталі: Військові також показали фото пункту управління "Орлан-10" на базі КАМАЗ. Така машина дозволяє керувати чотирма безпілотниками з одного пункту управління.

Генштаб підкреслив, що такі "кунги з антенами" є цінною здобиччю для українських артилеристів і закликав повідомляти ЗСУ про місця розташування такої техніки.

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Теми: УкраїнавійнаЗбройні сили
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