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Розвідка: в Мелітополі окупантам не вистачає холодильників для зберігання вбитих військових

"Українська правда"Четвер, 9 червня 2022, 12:45

Окупанти Мелітополя терміново шукають додаткові морозильні камери та промислові холодильники для зберігання тіл знищених військових РФ, оскільки міський м’ясокомбінат заповнений трупами вщерть.

Джерело: пресслужба ГУ розвідки МО України

Дослівно: "Наразі в Мелітополь активно завозяться трупи рашистів, які загинули під час боїв на напрямку Пологи – Гуляйполе".

Деталі: За даними розвідки, 6 червня російські військові приїхали на підприємство "Арон-М" та вивчили його холодильні камери. Обладнання було визнано придатним для переобладнання в морг. Керівництву компанії повідомили про рішення зберігати тіла окупантів на безоплатній основі.

В розвідці підкреслюють, що кількість тіл військових РФ зростає на окупованій території не лише через великі втрати на фронті, але й тому, що військове керівництво намагається приховати реальні масштаби втрат. Тому практикується так зване "дозоване" відправлення тіл в РФ і максимальне розтягнення цього процесу в часі.

Нагадаємо: За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати військ РФ у результаті військової агресії з 24 лютого по 9 червня склади близько 31700 чоловік особового складу. Лише за добу було знищено 200 окупантів.

Теми: МелітопольокупаціяРосіявійна
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