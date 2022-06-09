Розвідка: в Мелітополі окупантам не вистачає холодильників для зберігання вбитих військових

Окупанти Мелітополя терміново шукають додаткові морозильні камери та промислові холодильники для зберігання тіл знищених військових РФ, оскільки міський м’ясокомбінат заповнений трупами вщерть.

Джерело: пресслужба ГУ розвідки МО України

Дослівно: "Наразі в Мелітополь активно завозяться трупи рашистів, які загинули під час боїв на напрямку Пологи – Гуляйполе".

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Деталі: За даними розвідки, 6 червня російські військові приїхали на підприємство "Арон-М" та вивчили його холодильні камери. Обладнання було визнано придатним для переобладнання в морг. Керівництву компанії повідомили про рішення зберігати тіла окупантів на безоплатній основі.

В розвідці підкреслюють, що кількість тіл військових РФ зростає на окупованій території не лише через великі втрати на фронті, але й тому, що військове керівництво намагається приховати реальні масштаби втрат. Тому практикується так зване "дозоване" відправлення тіл в РФ і максимальне розтягнення цього процесу в часі.

Нагадаємо: За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати військ РФ у результаті військової агресії з 24 лютого по 9 червня склади близько 31700 чоловік особового складу. Лише за добу було знищено 200 окупантів.