Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Без пляжу, дискотек і вечірнього алкоголю: як можуть працювати заклади на Одещині

Ірина БалачукЧетвер, 9 червня 2022, 12:52
Табличка з попередженням на пляжі в Одесі. Фото з Facebook КП "Узбережжя Одеси"

Одеська обласна військова адміністрація повідомила, що в області заборонено відвідувати пляжі, проводити гучні масові заходи та продавати алкогольні напої у закладах відпочинку у вечірній час.

Джерело: речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram

Пряма мова Братчука: "Розважальним закладам не можна працювати у вечірній час. Завершити роботу заклади мають не пізніше 20.00-22.00 – це дозволить безпечно завершити роботу та дістатись до домівок співробітникам закладів та відпочиваючим.

Керівникам закладів сфер відпочинку необхідно забезпечити роботу приватної охорони закладів для недопущення відпочиваючих до пляжної зони".

Деталі: Також, за його словами, в області заборонено проведення дискотек, святкових заходів, концертів та гучних масових заходів з великим скупченням людей.

Водночас дозволена робота ресторанів, басейнів, готелів і надання супутніх оздоровчих послуг

Продаж усіх видів алкогольних напоїв дозволений в період з 9:00 до 18:00. Цей наказ розповсюджується і на заклади сфери відпочинку – на кафе та ресторани.

Про порушення правил роботи закладів сфери відпочинку Братчук просить повідомляти йому у чатбот в Telegram або в месенджер на сторінці у Facebook.

Теми: Одеська областьвійна
Головне сьогодні

ВІДЕОТіньової економіки більше не буде – Зеленський

До 20 тисяч убитих: на Заході назвали нові дані про втрати росіян у війні з Україною

ВІДЕОЕксохоронець Медведчука "гіпнотизував" його, а відтак став нардепом – Bihus.Info 

Гайдай: росіяни вивезли з Сєвєродонецька бурятів, бо мруть як мухи

Глава МЗС Литви розповів, як патріарха Кирила викреслили із санкційного списку ЄС

Зеленський запровадив санкції проти Путіна, Пєскова й російських урядовців

Усі новини...
Одеська область
Мешканця Одещини, який зливав окупантам інформацію про ЗСУ, засудили до 8 років тюрми
Кожні 5 хвилин в Україні знищують одного окупанта – Братчук
Ризик висадки російського десанту в Одесі є постійно – речник ОВА
Останні новини
03:22
ISW: Росіянам буде важко взяти Слов'янськ через Сіверський Донець
02:32
Донецька область: За добу росіяни вбили трьох цивільних
02:00
"Газпром" і ще десятки російських компаній переїдуть з ЄС до Туреччини – ЗМІ
01:15
ОК “Південь”: Росіяни укріплюються і мінують підступи до позицій, та в них нема ресурсів наступати
00:35
Мінагрополітики: Наступний врожай в Україні може скоротитися на 40%
23:56
ВІДЕОТіньової економіки більше не буде – Зеленський
23:35
Зеленський поговорив телефоном із Макроном: обговорили шлях України в ЄС 
23:24
Подоляк: Щодня гине 100-200 українських захисників
23:00
НБУ "надрукував" ще 70 мільярдів для бюджету
22:54
ФОТОПомер ілюстратор "Перцю" й "Тореадорів з Васюківки" Анатолій Василенко
Усі новини...