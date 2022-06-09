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Без пляжу, дискотек і вечірнього алкоголю: як можуть працювати заклади на Одещині

Ірина БалачукЧетвер, 9 червня 2022, 12:52
Без пляжу, дискотек і вечірнього алкоголю: як можуть працювати заклади на Одещині
Табличка з попередженням на пляжі в Одесі. Фото з Facebook КП "Узбережжя Одеси"

Одеська обласна військова адміністрація повідомила, що в області заборонено відвідувати пляжі, проводити гучні масові заходи та продавати алкогольні напої у закладах відпочинку у вечірній час.

Джерело: речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram

Пряма мова Братчука: "Розважальним закладам не можна працювати у вечірній час. Завершити роботу заклади мають не пізніше 20.00-22.00 – це дозволить безпечно завершити роботу та дістатись до домівок співробітникам закладів та відпочиваючим.

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Керівникам закладів сфер відпочинку необхідно забезпечити роботу приватної охорони закладів для недопущення відпочиваючих до пляжної зони".

Деталі: Також, за його словами, в області заборонено проведення дискотек, святкових заходів, концертів та гучних масових заходів з великим скупченням людей.

Водночас дозволена робота ресторанів, басейнів, готелів і надання супутніх оздоровчих послуг

Продаж усіх видів алкогольних напоїв дозволений в період з 9:00 до 18:00. Цей наказ розповсюджується і на заклади сфери відпочинку – на кафе та ресторани.

Про порушення правил роботи закладів сфери відпочинку Братчук просить повідомляти йому у чатбот в Telegram або в месенджер на сторінці у Facebook.

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Теми: Одеська областьвійна
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