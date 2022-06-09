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Окупанти на Півдні змушені користуватися гривнями, бо українці не приймають рублі

Роман ПетренкоЧетвер, 9 червня 2022, 13:57
Окупанти на Півдні змушені користуватися гривнями, бо українці не приймають рублі
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: GETTY IMAGES

Мешканці на окупованих росіянами територіях продовжують чинити спротив щодо переходу регіону в рублеву зону, тому окупанти змушені користуватись гривнями, зазначають у Центрі національного спротиву.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Попри заяви колаборантів щодо "Росія тут назавжди", окупанти так і не змогли налагодити роботу адміністрацій та мають проблеми в фінансовому секторі. 

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Зазначається, що мешканці не сприймають рублі як валюту, а тому більшість товарів можна придбати лише за гривні. При цьому підприємці масово відмовляються працювати по російських законах.

Тому окупаційні адміністрації запрошують до міст підприємців з окупованого Криму.

Нагадаємо: Раніше російська окупаційна адміністрація поспішала запровадити рубль на захопленій Херсонщині до 1 травня, але так і не спромоглася.

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Читайте також: Рублю тут не місце. Чи може Росія витіснити гривню з окупованих територій?

Теми: окупаціяРосіявалютавійна
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