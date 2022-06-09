Україна очікує заробити 1,5 млрд євро на експорті електроенергії до ЄС до кінця року

Україна сподівається отримати 1,5 млрд євро від експорту електроенергії до Європейського Союзу до кінця року та заробити ще більше у майбутньому після того, як отримала право на експорт до ЄС.

Про це заявила у середу радниця міністерства енергетики України Лана Зеркаль, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"До кінця року за нормальних умов ми зможемо заробити близько 1,5 млрд євро", — сказала Зеркаль в ефірі "Суспільного", додавши, що українська система працює синхронно із системою Євросоюзу.

"Ми розпочали це у березні, і зараз ЄС відкриває нам технічну можливість запускати комерційні потоки та заробляти на цьому гроші. Нам дуже важливо, що... незважаючи на війну, ми змогли це зробити на 2,5 роки раніше, ніж планувалося", – сказала вона.

Усі необхідні лінії готові експортувати електроенергію до Румунії, Угорщини, Словаччини та Польщі, заявила Зеркаль.

Україна почала планувати відокремлення своєї електроенергетичної мережі від російської та білоруської енергосистем у 2014 році після того, як Росія анексувала Крим.

Автономність української системи перевірялася у лютому, коли Росія здійснила вторгнення.

ВІДЕО ДНЯ

Україна у березні подала заявку на приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E і у вівторок отримала право експортувати свою енергію до Європи, повідомила у середу компанія "Укренерго".

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