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Кличко хоче створити в Києві військовий цвинтар для полеглих захисників

Ірина БалачукЧетвер, 9 червня 2022, 15:02
Кличко хоче створити в Києві військовий цвинтар для полеглих захисників
Віталій Кличко. Фото kyivcity.gov.ua

Київрада проситиме уряд створити в столиці військове кладовище для почесних поховань захисників України.

Джерело: сайт Київської адміністрації з посиланням на заяву мера Києва на засіданні міськради 9 червня

Пряма мова Кличка: ""Україна переживає сьогодні велику трагедію і проходить через великі випробування – наші воїни, патріоти, герої української нації гинуть за свободу і незалежність нашої держави. І наш обов’язок – вшанувати їх подвиг та пам’ять про героїв.

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Тому ми пропонуємо, і Київрада, переконаний, звернеться до уряду щодо створення у столиці військового кладовища для почесних поховань захисників України".

Деталі: Столична влада пропонує облаштувати таке кладовище поряд із урочищем Бабин Яр.  

За словами Кличка, Київ готовий взяти на себе всі витрати, що пов’язані з облаштуванням військового кладовища.

"Але необхідна також підтримка на національному рівні в питаннях документального супроводження, можливо, навіть ухвалення окремого закону з цього питання. Переконаний, Київ має втілити цей проект
спільно з державою", – підсумував Кличко.

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Теми: КиївВіталій Кличковійна
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