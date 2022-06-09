Лідери фракцій Європарламенту закликали саміт ЄС надати статус кандидата Україні та Молдові

Лідери фракцій Європарламенту виступили із закликом до саміту Євросоюзу надати Україні і Молдові статус кандидата на вступ на червневому саміті ЄС, а щодо Грузії попросили "працювати над таким статусом".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст заяви.

"Ми, лідери політичних груп Європарламенту, звертаємось до глав держав та урядів, які зустрінуться 23-24 червня, щоб ухвалити рішення за заявками України, Республіки Молдова та Грузії на вступ до Європейського Союзу. ЄС має проявити мужність, рішучість та далекоглядність у сьогоднішньому контексті жорстокої агресивної війни проти нашого європейського сусіда України та погіршення міжнародної обстановки", - йдеться у заяві.

Реклама:

Наголошується, що ЄС має бути надійним партнером і геополітичним гравцем, "який заслуговує на довіру, який живе відповідно до своїх принципів і цінностей, демонструючи солідарність з тими, хто відстоює ті ж ідеали".

"Громадяни України хочуть жити у вільній, демократичній та процвітаючій країні, яка є гордим та відданим членом європейської сім'ї. Ми визнаємо, що ці сподівання поділяють народи Грузії та Молдови, а також країни Західних Балкан, очікування яких не можна й надалі ігнорувати", - сказано у затвердженій заяві.

"Ось чому ми наполегливо закликаємо вас надати статус кандидата у члени ЄС Україні та Республіці Молдова відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз", - закликали лідери фракцій Європарламенту.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас вони закликали саміт ЄС "працювати над наданням того ж статусу Грузії, виконуючи законні сподівання грузинського народу".

Варто зазначити, що у проєкті заяви містився заклик надати статус всім трьом країнам асоційованого тріо - Україні, Молдові та Грузії, однак у підсумку щодо Грузії були внесені зміни.

У середу Європарламент ухвалив резолюцію щодо порушення свободи ЗМІ та безпеки журналістів у Грузії та проголосував за поправку, яка закликає держави-члени та демократичних партнерів розглянути можливість запровадження персональних санкцій проти олігарха Бідзіни Іванішвілі.

В Єврокомісії заявили, що колегія комісарів скоріше за все розгляне проєкт висновку щодо заявок на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії 17 червня.

Детально процедуру вступу України до ЄС читайте у статті Кандидатський максимум: як Єврокомісія планує просувати Україну до членства у ЄС.