Окупанти почали роздавати пенсії в Маріуполі – радник мера
Російські окупанти почали роздачу пенсій рублями в захопленому Маріуполі.
Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко
Пряма мова Андрющенка: "Окупанти почали видавати пенсії від Росії в Маріуполі. За їх даними зареєстровано близько 47 тис. пенсіонерів, однак наші джерела повідомляють, що близько ще 10 тисяч маріупольців принципово не подали документи на подачки окупантів.
Видача пенсій очікувано перетворилась на чергове пекло і знущання. Черга розписана до кінця місяця, але знов - це не рятує від хамства та битви за виживання".
Деталі: У перерахунку з рублів на гривні розмір пенсії становить 2 600 гривень.
Пенсію видають "на руки" готівкою, яку окупанти завезли напередодні в броньованих автомобілях.
Андрющенко переконаний, що російська влада вимушена друкувати гроші для того, щоби виплачувати її мешканцям захоплених територій України.
Передісторія:
- Андрющенко розповів 9 червня, що російські загарбники ховають тіла загиблих маріупольців під будівельним сміттям, не розбираючи завали будинків.
- Крім того, колаборанти примушують вчителів у місті записувати відео за участі дітей про підтримку окупації до так званого свята "дня Росії" 12 червня.