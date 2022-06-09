Окупанти почали роздавати пенсії в Маріуполі – радник мера

Російські окупанти почали роздачу пенсій рублями в захопленому Маріуполі.

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

Пряма мова Андрющенка: "Окупанти почали видавати пенсії від Росії в Маріуполі. За їх даними зареєстровано близько 47 тис. пенсіонерів, однак наші джерела повідомляють, що близько ще 10 тисяч маріупольців принципово не подали документи на подачки окупантів.

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Видача пенсій очікувано перетворилась на чергове пекло і знущання. Черга розписана до кінця місяця, але знов - це не рятує від хамства та битви за виживання".

Деталі: У перерахунку з рублів на гривні розмір пенсії становить 2 600 гривень.

Пенсію видають "на руки" готівкою, яку окупанти завезли напередодні в броньованих автомобілях.

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Андрющенко переконаний, що російська влада вимушена друкувати гроші для того, щоби виплачувати її мешканцям захоплених територій України.

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