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Окупанти почали роздавати пенсії в Маріуполі – радник мера

Денис КарловськийЧетвер, 9 червня 2022, 16:28
зруйновані будівлі маріуполя 2 червня. фото: getty images

Російські окупанти почали роздачу пенсій рублями в захопленому Маріуполі.

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

Пряма мова Андрющенка: "Окупанти почали видавати пенсії від Росії в Маріуполі. За їх даними зареєстровано близько 47 тис. пенсіонерів, однак наші джерела повідомляють, що близько ще 10 тисяч маріупольців принципово не подали документи на подачки окупантів. 

Видача пенсій очікувано перетворилась на чергове пекло і знущання. Черга розписана до кінця місяця, але знов - це не рятує від хамства та битви за виживання".

Деталі: У перерахунку з рублів на гривні розмір пенсії становить 2 600 гривень.

Пенсію видають "на руки" готівкою, яку окупанти завезли напередодні в броньованих автомобілях.

Андрющенко переконаний, що російська влада вимушена друкувати гроші для того, щоби виплачувати її мешканцям захоплених територій України.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Андрющенко розповів 9 червня, що російські загарбники ховають тіла загиблих маріупольців під будівельним сміттям, не розбираючи завали будинків.
  • Крім того, колаборанти примушують вчителів у місті записувати відео за участі дітей про підтримку окупації до так званого свята "дня Росії" 12 червня.

Теми: МаріупольокупаціяпенсіїРосія
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