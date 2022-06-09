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Зростання цін не має бути причиною відмови від підтримки України - Джонсон

"Європейська правда"Четвер, 9 червня 2022, 18:19

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що зростання вартості життя у країні не має бути причиною відмови від підтримки України.

Про це Джонсон сказав, виступаючи в англійському місті Блекпул, пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Джонсон зазначив, що, незважаючи на те, що війна призвела до зростання цін, відмова від підтримки України була б "морально огидною".

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"Ринки відреагували значним стрибком цін, частково спричиненим санкціями, частково підвищеною премією за ризик...", - сказав Джонсон.

Ціни на нафту і газ, за його словами, ще якийсь час залишаться високими. Те саме стосується зерна, кормів і добрив.

Деякі люди будуть стверджувати, що ціна підтримки України надто висока, зазначив Джонсон, але відмова від підтримки України надихнула б президента Росії Владіміра Путіна.

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"(Путін) зможе продовжувати крутити ножем у рані, крокодил просто повернеться за добавкою, і він зможе заявити, що його агресія та насильство окупилися. Це було б катастрофою для України та всіх інших частин колишнього Радянського Союзу, на які він міг би напасти", - заявив Борис Джонсон.

Нагадаємо, Європейський центральний банк оголосив про підвищення відсоткової ставки, щоб зменшити зростання цін у єврозоні, вперше з 2011 року.

Підвищення складе 0,25 процентних пункта, як і очікувала більшість аналітиків, і відбудеться у липні. Наступне підвищення відбудеться у вересні.

Інфляція в єврозоні, на яку впливають війна в Україні, постійний дефіцит електроенергії та новий збій у ланцюжку поставок, досягла рекордних 8,1% у травні.

Теми: Борис Джонсонвійна
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