Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Стефанішина: три країни ЄС – проти надання Україні статусу кандидата на членство

"Європейська правда"Четвер, 9 червня 2022, 18:21

Віцепрем’єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що три країни Європейського Союзу виступають проти надання Україні статусу кандидата на членство.

Про це вона заявила в четвер під час візиту до Брюсселя, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Загалом приблизно сім країн Євросоюзу – це не східноєвропейські та не балтійські країни, як ви можете собі уявити, – висловлювали пропозиції щодо якогось іншого формату, пропонуючи екстракандидатство чи умовне кандидатство. Було дуже багато різних пропозицій, але фактично є три основні країни, які сьогодні не хочуть давати зелене світло для України", – сказала Стефанішина.

Реклама:

Вона відмовилась уточнювати, про які саме країни йдеться, сказавши, що це може нашкодити ухваленню остаточного рішення щодо надання Україні кандидатського статусу.

"Якщо ви не хочете, щоб рішення було ухвалене 24 числа, то давайте я їх (країни) назву, і ми будемо сидіти та обговорювати… Я впевнена, що 24 червня жоден з лідерів Європейського Союзу не зможе сказати Україні "ні", – вважає віцепрем’єрка.

Вона наголосила, що будь-які рішення, окрім надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі, послаблять сам ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми наполягаємо, що рішення про надання Україні статусу кандидата – це лише початок процесу, і не треба весь свій політичний скептицизм і капітал витрачати на протистояння цьому. Це початок процесу, це шанс, яким Україна або скористається, або не скористається", – підсумувала Стефанішина.

Нагадаємо, в четвер лідери фракцій Європарламенту виступили із закликом до саміту Євросоюзу надати Україні і Молдові статус кандидата на вступ на червневому саміті ЄС, а щодо Грузії попросили "працювати над таким статусом".

В Єврокомісії заявили, що колегія, найімовірніше, розгляне проєкт висновку щодо заявок на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії 17 червня.

Останнім часом з'явилися повідомлення, про те, що Україні пропонують надати лише статус потенційного кандидата, однак це викликало заперечення в Києві, включаючи безпрецедентне звернення українських неурядових організацій до ЄС.

Теми: ЄСєвроінтеграція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
ЄС
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Амбітна мета: голова Євроради закличе ЄС прийняти нових членів до 2030 року
В ЄС набули чинності нові правила регулювання ІТ-платформ
Останні новини
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
Усі новини...
Реклама: