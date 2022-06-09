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Стефанішина: три країни ЄС – проти надання Україні статусу кандидата на членство

"Європейська правда"Четвер, 9 червня 2022, 18:21

Віцепрем’єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що три країни Європейського Союзу виступають проти надання Україні статусу кандидата на членство.

Про це вона заявила в четвер під час візиту до Брюсселя, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Загалом приблизно сім країн Євросоюзу – це не східноєвропейські та не балтійські країни, як ви можете собі уявити, – висловлювали пропозиції щодо якогось іншого формату, пропонуючи екстракандидатство чи умовне кандидатство. Було дуже багато різних пропозицій, але фактично є три основні країни, які сьогодні не хочуть давати зелене світло для України", – сказала Стефанішина.

Вона відмовилась уточнювати, про які саме країни йдеться, сказавши, що це може нашкодити ухваленню остаточного рішення щодо надання Україні кандидатського статусу.

"Якщо ви не хочете, щоб рішення було ухвалене 24 числа, то давайте я їх (країни) назву, і ми будемо сидіти та обговорювати… Я впевнена, що 24 червня жоден з лідерів Європейського Союзу не зможе сказати Україні "ні", – вважає віцепрем’єрка.

Вона наголосила, що будь-які рішення, окрім надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі, послаблять сам ЄС.

"Ми наполягаємо, що рішення про надання Україні статусу кандидата – це лише початок процесу, і не треба весь свій політичний скептицизм і капітал витрачати на протистояння цьому. Це початок процесу, це шанс, яким Україна або скористається, або не скористається", – підсумувала Стефанішина.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, в четвер лідери фракцій Європарламенту виступили із закликом до саміту Євросоюзу надати Україні і Молдові статус кандидата на вступ на червневому саміті ЄС, а щодо Грузії попросили "працювати над таким статусом".

В Єврокомісії заявили, що колегія, найімовірніше, розгляне проєкт висновку щодо заявок на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії 17 червня.

Останнім часом з'явилися повідомлення, про те, що Україні пропонують надати лише статус потенційного кандидата, однак це викликало заперечення в Києві, включаючи безпрецедентне звернення українських неурядових організацій до ЄС.

Теми: ЄСєвроінтеграція
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