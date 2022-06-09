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Окупанти звозять свої сім'ї в Херсонську область: переконують, що вони там назавжди

Мазуренко Альона Четвер, 9 червня 2022, 18:49

У Херсонській області з’являється інформація, що окупанти перевозять туди свої родини, намагаючись переконати місцевих, що вони тут назавжди.

Джерело: ОК "Південь" 

Дослівно: "У Херсоні та деяких містах області з’являється інформація, що військові окупанти перевозять туди свої родини, намагаючись переконати місцевих, що вони тут назавжди.

Самі ж родини окупантів не приховують свого захвату від рівню життя на Херсонщині, який навіть в умовах понад 100-денної окупації в рази вищий від їх рідних російських регіонів".

Деталі: Повідомляється, що на Херсонщині ситуація залишається складною.

Намагаючись зупинити українські підрозділи в просуванні на схід, російські загарбники споруджують додаткові лінії оборони, створюють інженерні загородження та мінують територію, але використовують при цьому радянські міни, виготовлені в 50-х роках минулого століття, що відлежувалися на їх складах в очікуванні знищення.

Так, при спробі встановлення мінних загороджень, на старих боєприпасах вже підірвалося кілька саперів-окупантів.

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З метою покращення тактичного положення ворог готується до форсування водних перешкод.

Вночі і зранку 9 червня окупанти обстріляли Миколаївщину: Інгульську та Березнегуватську громади. Одна людина загинула. Пошкоджені житлові будинки.

Протягом ночі українськими ракетно-артилерійськими підрозділами знищено 13 окупантів, 2 самохідіні гаубиці "Мста-С" та автомобільну техніку противника. Остаточні ворожі втрати уточнюються.

В Чорному морі корабельне угруповання ворога продовжує навчання, але в готовності до нанесення ударів по території України перебувають 3 надводних кораблі та 1 підводний човен.

Вони споряджені 28 крилатими ракетами. Також на бойовому чергуванні перебувають 4 ВДК.

Таким чином загроза ракетних ударів залишається, імовірність висадки морського десанту – не виключена.

Теми: ХерсонХерсонська областьокупаціяРосія
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