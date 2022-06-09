Польща використає виручені з продажу Україні зброї кошти для модернізації своєї армії

Кошти, які Польща отримає в межах однієї з найбільших за останні 30 років угод про продаж зброї Україні, будуть використані для модернізації польської армії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Як пояснили прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та міністр оборони країни Маріуш Блащак, Варшава планує модернізувати виробництво польської оборонної продукції та зробити її незалежною від інших країн.

"Безпека є для нас ключовим пріоритетом. Саме тому ми сьогодні розпочали програму вартістю в мільйони євро з інвестицій у придбання і виробництво найбільш досконалого озброєння", – наголосив Моравецький.

Йдеться зокрема про дивесифікацію військового арсеналу Польщі за рахунок бойових машин та артилерії – зокрема ракетних систем, а також виробництво нових бойових машин піхоти "Борсук".

Блащак і Моравецький наголосили, що польська армія повинна мати такий потенціал стримування, щоб у її реальному застосуванні ніколи не виникало потреби.

Польща сподівається подвоїти чисельність своєї армії завдяки добровільній військовій службі, заявляв раніше міністр оборони Маріуш Блащак.

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Як повідомлялося, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив підписання угоди про постачання Україні озброєння, заявивши, що вона є однією з найбільших за останні 30 років.

Як стверджувало видання Dziennik з посиланням на джерела, йдеться про угоду на суму майже три мільярди злотих (майже 630 мільйонів доларів) на постачання близько 60 польських самохідних артилерійських гаубиць AHS Krab на додачу до тих 18, які вже передала Польща.