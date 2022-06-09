Український літак збив у небі над Сумщиною російську ракету – голова ОВА
Четвер, 9 червня 2022, 20:23
Український військовий літак збив російську ракету в небі над Сумщиною.
Джерело: очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький
Пряма мова Живицького: "Над Роменським районом сьогодні вдень, під час повітряної тривоги, літак Повітряних Сил України збив ворожу крилату ракету!
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Дякую нашим захисникам!"
Деталі: Голова військової адміністрації поділився світлинами решток від збитої ракети.
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