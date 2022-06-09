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Український літак збив у небі над Сумщиною російську ракету – голова ОВА

Денис КарловськийЧетвер, 9 червня 2022, 20:23
фото ілюстративне: getty images

Український військовий літак збив російську ракету в небі над Сумщиною.

Джерело: очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Пряма мова Живицького: "Над Роменським районом сьогодні вдень, під час повітряної тривоги, літак Повітряних Сил України збив ворожу крилату ракету!

Дякую нашим захисникам!"

Деталі: Голова військової адміністрації поділився світлинами решток від збитої ракети.

Теми: Сумська областьобстрілавіа
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