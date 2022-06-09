Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Український літак збив у небі над Сумщиною російську ракету – голова ОВА

Денис КарловськийЧетвер, 9 червня 2022, 20:23
Український літак збив у небі над Сумщиною російську ракету – голова ОВА
фото ілюстративне: getty images

Український військовий літак збив російську ракету в небі над Сумщиною.

Джерело: очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Пряма мова Живицького: "Над Роменським районом сьогодні вдень, під час повітряної тривоги, літак Повітряних Сил України збив ворожу крилату ракету!

Реклама:

Дякую нашим захисникам!"

Деталі: Голова військової адміністрації поділився світлинами решток від збитої ракети.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Сумська областьобстрілавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Сумська область
Росіяни влучили у хату пенсіонерки на Сумщині – вона загинула
Ворог гатив по Сумщині, скинув 11 мін
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Останні новини
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
Усі новини...
Реклама: