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Польща дозволить школярам з України скласти в себе випускні іспити

"Європейська правда"Четвер, 9 червня 2022, 20:42

Міністр освіти і науки Польщі Пшемислав Чарнек оголосив, що учні з України зможуть скласти випускні шкільні іспити на польській території.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

За словами Чарнека, домовленості про складання українськими школярами випускних іспитів у Польщі він досяг після перемовин із міністром освіти й науки України Сергієм Шкарлетом.

"Ми домовилися, що до 15 червня українська сторона надасть інформацію про те, скільки учнів хочуть складати іспит у Польщі та в яких містах. Саме від цього залежатиме подальша робота", – додав глава МОН Польщі.

Він уточнив, що попередньо планується організація іспитів у шести польських університетах.

Як нагадує "Польське радіо", у травні близько сорока учнів з України, які приїхали до Польщі після 24 лютого, погодились скласти польські іспити.

Як повідомлялося, нижня палата польського парламенту – Сейм – у середу підтримала поправки до закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на українській території.

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Тепер зміни до закону має обговорити і затвердити Сенат.

За оцінками польської влади, у Польщі з початку повномасштабного вторгнення Росії зареєструвалися 3,9 мільйона українських біженців. З Польщі в Україну за цей час виїхали майже два мільйони людей, більшість із них українці.

Теми: Польщабіженці
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