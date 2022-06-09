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Генсек РЄ засудила "смертні вироки" іноземним добровольцям в окупованому Донецьку

"Європейська правда"Четвер, 9 червня 2022, 22:09

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила смертні вироки псевдосуду в окупованому Донецьку щодо добровольців з Британії і Марокко, які воювали за Україну в лавах підрозділів ЗСУ.

Як повідомляє "Європейська правда", її заяву наводить пресслужба.

"Рішуче засуджую смертні вироки, оголошені сьогодні в окупованому українському Донецьку. Смертна кара - це явище, несумісне з людською гідністю, це є нелюдським і таким, що принижує гідність поводженням. Смертній карі немає місця на європейському континенті", - заявила генсек Ради Європи. 

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Від імені організації вона закликала до поваги загальноєвропейських принципів щодо прав людини. 

Раніше 9 червня російські державні ЗМІ повідомили, що двоє британських громадян, 28-річний Ейден Аслін та 48-річний Шон Піннер, постали перед судом на підконтрольній Росії території в Донецьку, де їх визнали винними у найманстві та в скоєнні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення так званого конституційного ладу невизнаного псевдореспубліки "ДНР".

Згідно з повідомленнями, вони були засуджені до страти разом із громадянином Марокко Сааудуном Брахімом.

ВІДЕО ДНЯ

Глава МЗС Британії засудила вироки, наголосивши, що суд був маріонетковим і не має ніякої легітимності.

В МЗС України наголосили, що усі іноземці, які воюють на українській території в складі Збройних Сил України, є військовослужбовцями ЗСУ і на них поширюється правовий статус комбатантів.

Теми: ЄСДонецьквійна
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