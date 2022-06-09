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У НАТО підтверджують, що запросять Зеленського на саміт у Мадриді

"Європейська правда"Четвер, 9 червня 2022, 22:45

Заступник генсека НАТО Мірча Джоане побічно підтвердив, що президент України Володимир Зеленський запрошений на саміт Альянсу у Мадриді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час дискусії, організованої Politico.

Джоане зазначив, що на саміті вперше будуть присутні партнери НАТО з Тихоокеанського регіону - Австралія, Нова Зеландія, Японія та Південна Корея.

"Звісно, розширення НАТО, політика відкритих дверей буде важливою темою обговорення. Ми сподіваємося, що Фінляндія та Швеція приєднаються до наших лав. І, звісно, ми маємо прийняти рішення щодо України. Президент Володимир Зеленський буде у той чи інший спосіб присутній на нашому саміті у Мадриді", - сказав Мірча Джоане.  

Раніше цього ж дня Europa Press із посиланням на джерела в іспанському уряді повідомило, що Іспанія планує надіслати Зеленському офіційне запрошення на саміт, який відбудеться у Мадриді 29 і 30 червня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба визнав, що не чекає позитивних для України рішень на саміті НАТО.

Теми: НАТОЗеленський
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