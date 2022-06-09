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Подоляк: Щодня гине 100-200 українських захисників

Альона Мазуренко Четвер, 9 червня 2022, 23:24
Подоляк: Щодня гине 100-200 українських захисників
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що втрати українських військових зараз становлять від 100 до 200 людей щодня.

Джерело: Подоляк у коментарі Newshour BBC World Service

Деталі: За його словами, однією з головних причин великої кількості втрат є відсутність паритету між українськими та російськими військовими можливостями.

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Він додав, що Україні потрібні сотні найпотужніших артсистем, які може надати Захід.

Також Україні потрібно до 300 ракетних систем, щоб мати можливість досягти паритету з вогневою потужністю Росії та звільнити окуповану територію.

Пряма мова: "Поки Росія не зазнає серйозної військової поразки, ніяка форма діалогу не буде можливою, і вони продовжуватимуть намагатися захопити частину нашої країни".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 1 червня президент Володимир Зеленський заявив, що на полі бою щодня гинуть 60-100 українських військових, а 500 отримують поранення.
  • Росія востаннє називала свої втрати 25 березня 2022 року - 1351 вбитих військовослужбовців, 3825 поранених. Натомість в Генштабі ЗСУ станом на 9 червня вважають, що Росія вже втратила на війні приблизно 31 700 військових.
  • Україна востаннє повідомляла загальні втрати 16 квітня. Тоді Зеленський повідомив, що за час війни РФ проти України загинули від 2500 до 3000 українських військових, ще близько 10 000 - поранені.

Теми: Збройні силивійнаУкраїнаОфіс президента
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