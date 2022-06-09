Подоляк: Щодня гине 100-200 українських захисників

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що втрати українських військових зараз становлять від 100 до 200 людей щодня.

Джерело: Подоляк у коментарі Newshour BBC World Service

Деталі: За його словами, однією з головних причин великої кількості втрат є відсутність паритету між українськими та російськими військовими можливостями.

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Він додав, що Україні потрібні сотні найпотужніших артсистем, які може надати Захід.

Також Україні потрібно до 300 ракетних систем, щоб мати можливість досягти паритету з вогневою потужністю Росії та звільнити окуповану територію.

Пряма мова: "Поки Росія не зазнає серйозної військової поразки, ніяка форма діалогу не буде можливою, і вони продовжуватимуть намагатися захопити частину нашої країни".

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