Подоляк: Щодня гине 100-200 українських захисників

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що втрати українських військових зараз становлять від 100 до 200 людей щодня.

Джерело: Подоляк у коментарі Newshour BBC World Service

Деталі: За його словами, однією з головних причин великої кількості втрат є відсутність паритету між українськими та російськими військовими можливостями.

Він додав, що Україні потрібні сотні найпотужніших артсистем, які може надати Захід.

Також Україні потрібно до 300 ракетних систем, щоб мати можливість досягти паритету з вогневою потужністю Росії та звільнити окуповану територію.

Пряма мова: "Поки Росія не зазнає серйозної військової поразки, ніяка форма діалогу не буде можливою, і вони продовжуватимуть намагатися захопити частину нашої країни".

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