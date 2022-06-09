Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Подоляк: Щодня гине 100-200 українських захисників

Мазуренко Альона Четвер, 9 червня 2022, 23:24
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що втрати українських військових зараз становлять від 100 до 200 людей щодня.

Джерело: Подоляк у коментарі Newshour BBC World Service

Деталі: За його словами, однією з головних причин великої кількості втрат є відсутність паритету між українськими та російськими військовими можливостями.

Він додав, що Україні потрібні сотні найпотужніших артсистем, які може надати Захід.

Також Україні потрібно до 300 ракетних систем, щоб мати можливість досягти паритету з вогневою потужністю Росії та звільнити окуповану територію.

Пряма мова: "Поки Росія не зазнає серйозної військової поразки, ніяка форма діалогу не буде можливою, і вони продовжуватимуть намагатися захопити частину нашої країни".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 1 червня президент Володимир Зеленський заявив, що на полі бою щодня гинуть 60-100 українських військових, а 500 отримують поранення.
  • Росія востаннє називала свої втрати 25 березня 2022 року - 1351 вбитих військовослужбовців, 3825 поранених. Натомість в Генштабі ЗСУ станом на 9 червня вважають, що Росія вже втратила на війні приблизно 31 700 військових.
  • Україна востаннє повідомляла загальні втрати 16 квітня. Тоді Зеленський повідомив, що за час війни РФ проти України загинули від 2500 до 3000 українських військових, ще близько 10 000 - поранені.

Теми: Збройні силивійнаУкраїнаОфіс президента
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: Російський підрозділ в повному складі відмовився воювати після втрат на Харківщині

ВІДЕОТіньової економіки більше не буде – Зеленський

ВІДЕОЕксохоронець Медведчука "гіпнотизував" його, а відтак став нардепом – Bihus.Info 

Гайдай: росіяни вивезли з Сєвєродонецька бурятів, бо мруть як мухи

Глава МЗС Литви розповів, як патріарха Кирила викреслили із санкційного списку ЄС

Зеленський запровадив санкції проти Путіна, Пєскова й російських урядовців

Усі новини...
Збройні сили
Маляр: запит армії на бронежилети за місяць зріс на 82%, а на шоломи – на 55%
Росіяни мали частковий успіх біля двох сіл на Донбасі – зведення Генштабу ЗСУ
Розвідка та артилерія у співпраці зірвали атаку росіян у фланг ЗСУ
Останні новини
09:29
Помітили війну: Путіну за місяць надійшло 42 тисячі скарг щодо загиблих та зниклих солдатів
09:26
ППО за добу "утилізувала" 8 безпілотників ворога, ударна авіація нищила позиції РФ
09:23
фотоМалює на кришках ящиків з-під боєприпасів: історія одесита, який воює у лавах ЗСУ
09:23
Британська розвідка: РФ контролює більшу частину Сєвєродонецька, спалах холери загрожує Маріуполю
09:16
Adidas не планує відновлювати комерційну діяльність у РФ
09:09
Регіони: окупанти обстріляли Харків, тривають бої на Херсонщині
08:53
Миколаїв готовий до атаки росіян, але немає ознак, що ті нападуть найближчим часом – мер
08:30
Міністр сільського господарства Німеччини у п'ятницю приїде в Київ
08:12
США відреагували на "смертний вирок" британцям у "ДНР"
07:53
Гайдай: Росіяни зруйнували на Луганщині чотири десятки будинків
Усі новини...