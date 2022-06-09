Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Тіньової економіки більше не буде – Зеленський

Денис КарловськийЧетвер, 9 червня 2022, 23:56
Тіньової економіки більше не буде – Зеленський
фото ілюстративне: unsplash

Президент Володимир Зеленський наполягає, що з огляду на постійну військову загрозу з боку Росії в українській економіці тепер не може бути "тіньового" компента.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Зараз в Україні багато дискусій про те, якою має бути економічна політика держави й у час війни, і тоді, коли повернемо мир.

Реклама:

Хочу підкреслити одну деталь. І ця деталь – фундаментальна. Ми вже маємо звикати до того, що в суспільстві можуть бути тільки дві частини: ті, хто захищає нашу Незалежність, і ті, хто працює так, щоби забезпечити цей захист.

І це не питання тієї чи іншої економічної доктрини, не питання тієї чи іншої політичної позиції. Ми просто не можемо собі дозволити, щоб у країні залишалася "тіньова" частина економічного життя.

Звичайно, я розумію, що в частині наших регіонів будь-яка економічна активність – офіційна чи неофіційна – є питанням просто виживання. Але якщо ми говоримо про нормальне, стабільне, міцне життя суспільства, роботу держави про нашу оборону, то маємо розуміти: є ті, хто служить, і є ті, хто забезпечує своєю роботою тих, хто служить.

ВІДЕО ДНЯ

Отже, це офіційна зайнятість. Це сплата податків. Це максимальне розширення економічних можливостей на легальному ґрунті. І це повна модернізація державних інститутів.

Всі, хто працює в українській політиці, хто впливає на суспільну дискусію, мають усвідомити, що "тіньового" в країні більше не буде".

Деталі: Президент розповів, що провів нараду з урядом стосовно економічних питань. Урядовці погодились, що потрібно якомога швидше розробити державну підтримку малого бізнесу з надання грошових грантів. 

Крім того, пріоритетом української економіки повинні стати підприємства в галузі оборони та національної безпеки. Держава повинна працювати над залученням високотехнологічних компаній на український ринок, зокрема через створення "індустріальних парків" та привабливих умов ведення бізнесу в країні. 

Передісторія: 

  • Із 24 лютого російські окупанти завдали українським підприємцям збитків на суму 11,5 мільярдів доларів.
  • Українські бізнесмени зверталися до президента Зеленського з відкритим листом про звільнення голови Комітету Верховної Ради з податкової політики Данила Гетманцева, який порівняв оподаткування українського бізнесу з "общипуванням гусака так, щоби він не ґелґотав".

Теми: економікаподаткиЗеленськийбізнес
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
економіка
Економічні новини 29 серпня: підозри через заволодіння аеропортом "Одеса", Apple готується презентувати iPhone15
Німеччина скорочує податки на 32 млрд євро, щоб дати поштовх економіці
Українці наростили темпи взяття мікрокредитів: щомісяця укладають понад 650 тисяч угод
Останні новини
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
Усі новини...
Реклама: