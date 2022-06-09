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Тіньової економіки більше не буде – Зеленський

Денис КарловськийЧетвер, 9 червня 2022, 23:56
фото ілюстративне: unsplash

Президент Володимир Зеленський наполягає, що з огляду на постійну військову загрозу з боку Росії в українській економіці тепер не може бути "тіньового" компента.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Зараз в Україні багато дискусій про те, якою має бути економічна політика держави й у час війни, і тоді, коли повернемо мир.

Хочу підкреслити одну деталь. І ця деталь – фундаментальна. Ми вже маємо звикати до того, що в суспільстві можуть бути тільки дві частини: ті, хто захищає нашу Незалежність, і ті, хто працює так, щоби забезпечити цей захист.

І це не питання тієї чи іншої економічної доктрини, не питання тієї чи іншої політичної позиції. Ми просто не можемо собі дозволити, щоб у країні залишалася "тіньова" частина економічного життя.

Звичайно, я розумію, що в частині наших регіонів будь-яка економічна активність – офіційна чи неофіційна – є питанням просто виживання. Але якщо ми говоримо про нормальне, стабільне, міцне життя суспільства, роботу держави про нашу оборону, то маємо розуміти: є ті, хто служить, і є ті, хто забезпечує своєю роботою тих, хто служить.

Отже, це офіційна зайнятість. Це сплата податків. Це максимальне розширення економічних можливостей на легальному ґрунті. І це повна модернізація державних інститутів.

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Всі, хто працює в українській політиці, хто впливає на суспільну дискусію, мають усвідомити, що "тіньового" в країні більше не буде".

Деталі: Президент розповів, що провів нараду з урядом стосовно економічних питань. Урядовці погодились, що потрібно якомога швидше розробити державну підтримку малого бізнесу з надання грошових грантів. 

Крім того, пріоритетом української економіки повинні стати підприємства в галузі оборони та національної безпеки. Держава повинна працювати над залученням високотехнологічних компаній на український ринок, зокрема через створення "індустріальних парків" та привабливих умов ведення бізнесу в країні. 

Передісторія: 

  • Із 24 лютого російські окупанти завдали українським підприємцям збитків на суму 11,5 мільярдів доларів.
  • Українські бізнесмени зверталися до президента Зеленського з відкритим листом про звільнення голови Комітету Верховної Ради з податкової політики Данила Гетманцева, який порівняв оподаткування українського бізнесу з "общипуванням гусака так, щоби він не ґелґотав".

Теми: економікаподаткиЗеленськийбізнес
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