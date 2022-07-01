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Під контролем України залишається 45% Донеччини, обстріли постійні

Ольга Глущенко П'ятниця, 1 липня 2022, 01:52
Під контролем України залишається 45% Донеччини, обстріли постійні
фото з facebook Кириленка

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що 45% Донецької області, які знаходяться під контролем України, ворог постійно обстрілює.

Джерело: Кириленко в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Донеччина, Луганщина є найгарячішими точками. Тут просто необхідно розділяти, що на Луганщині основне місто – Лисичанськ, на яке ворог просувається, а на Донеччині лишилося і лишається, і ми впевнені, що зупинимо ворога і в подальшому звільнимо наші окуповані території – але наразі залишається під контролем 45%.

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Це практично половина області, це при тому, що третина окупована була протягом восьми років до повномасштабного вторгнення".

"Обстріли на території Донеччини – настільки руйнівні і настільки їх велика кількість, тому що більша площа і лінія фронту...

…Обстрілюються фактично всі населені пункти області. Постійно".

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Деталі: Кириленко додав, що протягом 5 діб відбувається постійний обстріл міста Слов’янськ.

Теми: Донецька областьвійнаобстріл
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