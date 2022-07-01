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Росіяни вдарили у 9-поверхівку на Одещині, 10 загиблих – речник ОВА

Ольга Глущенко П'ятниця, 1 липня 2022, 02:37
Росіяни вдарили у 9-поверхівку на Одещині, 10 загиблих – речник ОВА
фото ілюстративне: getty images

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що в області зафіксоване влучання ворожої ракети, в результаті чого є загиблі.

Джерело: Братчук у Telegram

Пряма мова: "Одещина. Влучання ворожої ракети. На жаль, є загиблі. Подробиці - згодом".

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Оновлено о 02.22. Пряма мова Братчука: "По Одещині нанесено ракетний удар літаками стратегічної авіації з напрямку Чорного моря.

Одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі".

Деталі: Братчук повідомив, що в 9-поверхівці повністю зруйнований один під’їзд.

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Крім того, за його словами, з-під завалів вилучено тіла 6 загиблих, вже надано медичну допомогу 7 пораненим, серед яких 3 дитини.

"Триває розбір завалів і боротьба з пожежею у прибудованому до будинка магазині на площі близько 20 кв.м", – написав Братчук.

На базі відпочинку загорань не було виявлено, лише руйнування. Є постраждалі, їх кількість уточнюється.

Оновлено о 02.37. Пряма мова Братчука: "Кількість загиблих внаслідок влучання у багатоповерхівку зросла до десяти людей".

Теми: Одеська областьобстрілвійна
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