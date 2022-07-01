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Південь: ЗСУ знищили 35 загарбників і ворожі модернізовані танки

Ольга Глущенко П'ятниця, 1 липня 2022, 02:48
Південь: ЗСУ знищили 35 загарбників і ворожі модернізовані танки
український військовий, фото: ОК Південь

На південних рубежах захисту українські військові знищили 35 загарбників і ворожу техніку, зокрема 2 модернізованих танки Т-72Б3.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "На Херсонщині в межах Білозерської громади нашими авіаторами нанесено парний гелікоптерний удар по скупченню живої сили та військової техніки ворога.

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Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань "вгамовано" 35 рашистів, 2 модернізованих танки Т-72Б3 та ще 4 одиниці іншої броньованої техніки".

Теми: війнаЗбройні сили
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