Південь: ЗСУ знищили 35 загарбників і ворожі модернізовані танки

На південних рубежах захисту українські військові знищили 35 загарбників і ворожу техніку, зокрема 2 модернізованих танки Т-72Б3.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "На Херсонщині в межах Білозерської громади нашими авіаторами нанесено парний гелікоптерний удар по скупченню живої сили та військової техніки ворога.

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань "вгамовано" 35 рашистів, 2 модернізованих танки Т-72Б3 та ще 4 одиниці іншої броньованої техніки".