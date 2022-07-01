Окупанти можуть відновити наступи на Бахмут і Слов’янськ – військові експерти

Військові експерти припускають, що російські загарбники можуть відновити наступальні операції на міста Бахмут і Слов’янськ.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: 30 червня російські війська відступили з острова Зміїний після ракетно-артилерійського удару України.

Поразка Росії на острові Зміїний трохи зменшить тиск на українське узбережжя через усунення з острова російської ППО та протикорабельних ракетних систем.

Однак сам відступ не припинить морську блокаду, оскільки російські війська мають доступ до наземних протикорабельних систем у Криму та на заході Херсонської області, які все ще можуть націлюватися на українські вантажі, а також на решту кораблів.

Ключові висновки аналітиків ISW:

Російські війська досягли незначних успіхів у наступах на Лисичанський нафтопереробний завод та навколо Лисичанська.

Окупанти продовжували наступальні дії на південь і схід від Бахмута та на північ від Слов'янська.

Загарбники продовжували спроби відновити контроль над населеними пунктами на північ від Харкова.

Українські контрнаступи продовжують змушувати російські війська на Південному напрямку віддавати перевагу оборонним операціям.

Російська окупаційна влада вжила заходів для забезпечення подальшої економічної та фінансової інтеграції окупованих територій у російську систему.

Аналітики припускають, що обмежені успіхи навколо Бахмуту вказують на те, що російські війська можуть незабаром спробувати створити умови для наступальної операції на сам Бахмут, хоча вони, ймовірно, у короткостроковій перспективі більше зосереджені на перекритті та контролі ліній зв’язку, що виходять з Бахмуту.

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ISW також оцінює обстріли росіян територій біля Слов’янська і самого міста як такі, що створюють умови для подальшого наступу на Слов’янськ.

До аналізу війни в Україні експерти Інституту додають карти ведення боїв.