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Окупанти можуть відновити наступи на Бахмут і Слов’янськ – військові експерти

Ольга Глущенко П'ятниця, 1 липня 2022, 04:16
Окупанти можуть відновити наступи на Бахмут і Слов’янськ – військові експерти
українські військові, фото: Генштаб

Військові експерти припускають, що російські загарбники можуть відновити наступальні операції на міста Бахмут і Слов’янськ.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: 30 червня російські війська відступили з острова Зміїний після ракетно-артилерійського удару України.

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Поразка Росії на острові Зміїний трохи зменшить тиск на українське узбережжя через усунення з острова російської ППО та протикорабельних ракетних систем.

Однак сам відступ не припинить морську блокаду, оскільки російські війська мають доступ до наземних протикорабельних систем у Криму та на заході Херсонської області, які все ще можуть націлюватися на українські вантажі, а також на решту кораблів.

Ключові висновки аналітиків ISW:

ВІДЕО ДНЯ
  • Російські війська досягли незначних успіхів у наступах на Лисичанський нафтопереробний завод та навколо Лисичанська.
  • Окупанти продовжували наступальні дії на південь і схід від Бахмута та на північ від Слов'янська.
  • Загарбники продовжували спроби відновити контроль над населеними пунктами на північ від Харкова.
  • Українські контрнаступи продовжують змушувати російські війська на Південному напрямку віддавати перевагу оборонним операціям.
  • Російська окупаційна влада вжила заходів для забезпечення подальшої економічної та фінансової інтеграції окупованих територій у російську систему.

Аналітики припускають, що обмежені успіхи навколо Бахмуту вказують на те, що російські війська можуть незабаром спробувати створити умови для наступальної операції на сам Бахмут, хоча вони, ймовірно, у короткостроковій перспективі більше зосереджені на перекритті та контролі ліній зв’язку, що виходять з Бахмуту.

ISW також оцінює обстріли росіян територій біля Слов’янська і самого міста як такі, що створюють умови для подальшого наступу на Слов’янськ.

До аналізу війни в Україні експерти Інституту додають карти ведення боїв.

 
 
 
 
 

Теми: війна
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