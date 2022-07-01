800 американських компаній хочуть виготовляти зброю для України – CNN

Міністерство оборони Сполучених Штатів розглядає 1300 пропозицій від 800 компаній щодо виготовлення інноваційної зброї для України.

Джерело: CNN із посиланням на джерело

Деталі: Пентагон має намір найближчими тижнями визначитися з ідеями можливого виробництва зброї для України, а також для американських військових.

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Пропозиції від Пентагону повинні включати можливості озброєння для протиповітряної оборони, протитанкової, протипіхотної, берегової оборони, протитанкової боротьби, безпілотних літальних систем, контрбатареї та захищеного зв'язку, які були визначені як ключові для України у військовій потребі.

Зрештою, 800 компаній подали 1300 пропозицій на виготовлення озброєння для України.

Видання зазначає, що Міноборони США шукає лише тих виробників, які можуть втілити проєкти за 30 днів або ж більш складні – за 180 днів.