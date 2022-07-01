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800 американських компаній хочуть виготовляти зброю для України – CNN

Ольга Глущенко П'ятниця, 1 липня 2022, 06:02
Picture Alliance

Міністерство оборони Сполучених Штатів розглядає 1300 пропозицій від 800 компаній щодо виготовлення інноваційної зброї для України.

Джерело: CNN із посиланням на джерело

Деталі: Пентагон має намір найближчими тижнями визначитися з ідеями можливого виробництва зброї для України, а також для американських військових.

Пропозиції від Пентагону повинні включати можливості озброєння для протиповітряної оборони, протитанкової, протипіхотної, берегової оборони, протитанкової боротьби, безпілотних літальних систем, контрбатареї та захищеного зв'язку, які були визначені як ключові для України у військовій потребі.

Зрештою, 800 компаній подали 1300 пропозицій на виготовлення озброєння для України.

Видання зазначає, що Міноборони США шукає лише тих виробників, які можуть втілити проєкти за 30 днів або ж більш складні – за 180 днів.

Теми: СШАзброя
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