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Через ракетний удар по базі відпочинку загинули 3 особи

Ольга Глущенко П'ятниця, 1 липня 2022, 06:58
Через ракетний удар по базі відпочинку загинули 3 особи
скриншот

Внаслідок ворожого ракетного удару по Білгород-Дністровському району на базі відпочинку загинуло 3 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "1 липня близько 01:00 у Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло 3 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа. Роботи тривають".

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Теми: Одеська областьвійнаобстріл
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