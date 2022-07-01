Через ракетний удар по базі відпочинку загинули 3 особи

Внаслідок ворожого ракетного удару по Білгород-Дністровському району на базі відпочинку загинуло 3 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "1 липня близько 01:00 у Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло 3 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа. Роботи тривають".

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