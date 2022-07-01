Регіони: росіяни вночі ракетами обстріляли Харків та Миколаїв

Російські окупанти вночі на 1 липня ракетами обстріляли Харків та Миколаїв, а з мінометів Чернігівщину.

Джерело: звіти глав ОВА

Деталі: Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Житомирщині та Київщині.

Одещина: внаслідок нічного ракетного удару літаками стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря по Білгород-Дністровському району Одещини, 3 ракетами Х-22 вражено багатоквартирний будинок та дві бази відпочинку.

Станом на ранок виявлено 17 загиблих, з них 1 дитина, надано медичну допомогу 31 постраждалій особі, серед яких 4 дитини та вагітна жінка, врятовано з під завалів 8 осіб, з них 3 дитини. Важких поранених госпіталізовано. Рятувальні роботи тривають. В місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи.

Чернігівщина: вночі — обстріли із мінометів територій біля сіл Леонівка та Миколаївка (Семенівська громада). Без втрат та руйнувань інфраструктури. Деталі уточнюються.

На Сумщині потягом доби ворог обстрілював прикордонні громади з мінометів, САУ та реактивної артилерії. Втрат і руйнувань за попередніми даними немає.

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Дніпропетровщина: ворог обстріляв Нікопольський район. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють рятувальники та поліція. Детальна інформація з’ясовується.

Харків: вночі ворог знову завдавав ракетних ударів, влучив в одне з підприємств, пожежу ліквідували. Попередньо — постраждалих немає. По області окупанти обстрілювали із артилерії Чугуївський, Ізюмський, Богодухівський, Харківський райони.

Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, влучали снаряди по відкритих територіях. Загалом за добу поранених 7 осіб, загинули 4 - в Ізюмському та Чугуївському районах.

Луганщина: ворог намагається оточити українських військових, атакуючи Лисичанськ із півдня та заходу. Не вдається росіянам захопити і автошлях, який надає сполучення із Бахмутом. Обстріли міста дуже щільні. Багато займань житлового фонду та інфраструктурних об’єктів.

Росіяни провели штурмові дії в районі Тополівки та північної частини Вовчоярівки і Малорязанцевого, частково мають успіх, утримують під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ. Водночас наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили відійти.

Донеччина: за добу під обстрілами: Авдіївка (житловий сектор, завод АКХЗ, АЗС, житловий сектор, залізнична зупинка); Слов’янськ (м’ясокомбінат); Красногорівка (житловий сектор, гаражний кооператив); Бахмут (склад на залізниці); Часів Яр; Соледар; с. Первомайское; с. Новомиколаївка; с. Берестове.

Пошкоджено 40 об’єктів, в тому числі 9 приватних житлових будинків, 4 багатоповерхівки, промислові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Загинуло 4, поранено 18 цивільних. Сьогодні зранку — інтенсивні обстріли м.Залізне та смт. Північне. Є руйнування. Детальна інформація уточнюється.

Миколаївщина: вранці ракетних обстрілів зазнав Миколаїв. Інформація щодо потерпілих та наслідків уточнюється. Вночі обстрілів зазнало с. Лимани Галицинівської громади. Потерпілих немає. Вранці було обстріляно с. Стара Богданівка Радсадівської громади. В результаті – руйнація інфраструктури. Потерпілих немає. Також сьогодні близько 05:20 у Первомайському районі відбувся сильний вибух. Спрацювала ППО.

Близько 04:30, обстрілів зазнала і Широківська громада. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Вчора у другій половині дня було обстріляно Інгульську громаду. Обстріли були поза межами населених пунктів. Внаслідок обстрілів у деяких населених пунктах відсутнє світло. За попередньою інформацією потерпілих немає. У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Вчора, 30 червня, з 16:50 на території Парутинського старостинського округу Куцурубської громади зафіксовано обстріли ворожими касетними боєприпасами околиць с. Парутине. Потерпілих та значних руйнувань немає. Також вчора ввечері — обстріли с. Засілля Первомайської громади, внаслідок якого відбулося загоряння нежитлового господарського підсобного приміщення.

Херсонщина: внаслідок бойових дій все більше сіл Бериславського та Каховського районів, а також прилеглих населених пунктів до Миколаївщини, — на межі знищення. Є багато сіл, де пошкоджено кожен другий будинок, а з деяких населених пунктів люди повністю виїхали. У багатьох селах заміновані поля і дороги, викрадений весь транспорт, магазини і аптеки не працюють, немає можливості отримати пенсії. Нових медичних працівників із "ДНР" та Криму чекають лікарні Херсонщини, повідомив очільник ОВА.