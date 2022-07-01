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Чехія збирається долучитися до навчання українських військових

"Європейська правда"П'ятниця, 1 липня 2022, 09:26

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила про наміри долучитися до навчання українських військових.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

"На даний момент ведуться інтенсивні переговори про те, як Чехія могла б брати участь у деяких навчаннях українських збройних сил на території Чехії", – сказала Чернохова.

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Досі Чехія підтримувала Україну надсиланням зброї та ремонтом техніки.

Чехія відправила в Україну невстановлену кількість танків Т-72, реактивних систем залпового вогню РМ-70 на шасі Tatra, гаубиць DANA.

Чернохова також заявила про необхідність модернізації армії, яка набуває значення у зв’язку з війною в Україні.

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Нагадаємо, чеський бізнесмен Далібор Дедек у середу оголосив про плани передати Україні два розвідувальні безпілотники Bivoj, які виготовляє місцева компанія.

Теми: ЧехіяУкраїнавійнаармія
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