Росія вже втратила 35 750 вояк і 186 гелікоптерів
П'ятниця, 1 липня 2022, 09:46
Станом на 1 липня Росія у загарбницькій війні в Україні вже втратила близько 35 750 військових, 186 гелікоптерів та 1 577 танків.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 35 750 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 577 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 736 (+10) од,
- артилерійських систем – 796 (+6) од,
- РСЗВ – 246 (+0) од,
- засобів ППО – 105 (+1) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 186 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 645 (+4) од,
- крилатих ракет – 143 (+0) од,
- кораблів/катерів – 15 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 610 (+8) од,
- спеціальної техніки – 61 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
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