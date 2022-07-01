Росія вже втратила 35 750 вояк і 186 гелікоптерів

Станом на 1 липня Росія у загарбницькій війні в Україні вже втратила близько 35 750 військових, 186 гелікоптерів та 1 577 танків.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 35 750 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 577 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 736 (+10) од,

артилерійських систем – 796 (+6) од,

РСЗВ – 246 (+0) од,

засобів ППО – 105 (+1) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 186 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 645 (+4) од,

крилатих ракет – 143 (+0) од,

кораблів/катерів – 15 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 610 (+8) од,

спеціальної техніки – 61 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.