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Росія вже втратила 35 750 вояк і 186 гелікоптерів

Ірина БалачукП'ятниця, 1 липня 2022, 09:46
Росія вже втратила 35 750 вояк і 186 гелікоптерів
Українські військові протистоять ворогу. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Станом на 1 липня Росія у загарбницькій війні в Україні вже втратила близько 35 750 військових, 186 гелікоптерів та 1 577 танків.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.07 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 35 750 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 577 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 736 (+10) од,
  • артилерійських систем – 796 (+6) од,
  • РСЗВ – 246 (+0) од,
  • засобів ППО – 105 (+1) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 186 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 645 (+4) од,
  • крилатих ракет – 143 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 610 (+8) од,
  • спеціальної техніки – 61 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.  

Теми: Росіявійна
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