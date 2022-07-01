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Зеленський виступив на австрійському фестивалі цифрових технологій

Роман ПетренкоП'ятниця, 1 липня 2022, 10:46
Зеленський виступив на австрійському фестивалі цифрових технологій
скріншот

Президент Володимир Зеленський виступив з промовою на фестивалі цифрових технологій та медіа 4Gamechangers у Відні, де були присутні канцлер та президент країни.

Джерело: виступ Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Росія заблокувала Чорне море – це не секрет, і в неї в заручниках тепер мільйони людей, звичайних людей в Африці, Азії, Європі. Ми всі в заручниках. Ви – у неї в заручниках.

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Бо якщо не зняти цю загрозу голоду, якщо не розблокувати Чорне море негайно, то результатом продовольчої кризи буде таке міграційне цунамі, яке досягне й вас, хоча Австрія розташована все ж таки далеко від моря".

Деталі: Президент наголосив, що одна держава робить для світу багато горя – Росія озброїлася пропагандою, теоріями змови, воює у кіберпросторі.

Зеленський впевнений, що те, що одна держава може так ламати Європу, має змінитися. Він зазначив на важливості для регіону позбутися залежності від російських енергоносіїв.

ВІДЕО ДНЯ

Український лідер зазначає, що Європа має перемогти у цій війні, аби "ненависники демократії" з усього світу не впевнилися, що демократія не може себе захистити.

Теми: Зеленськийвійна
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