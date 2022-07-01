Зеленський виступив на австрійському фестивалі цифрових технологій

Президент Володимир Зеленський виступив з промовою на фестивалі цифрових технологій та медіа 4Gamechangers у Відні, де були присутні канцлер та президент країни.

Джерело: виступ Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Росія заблокувала Чорне море – це не секрет, і в неї в заручниках тепер мільйони людей, звичайних людей в Африці, Азії, Європі. Ми всі в заручниках. Ви – у неї в заручниках.

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Бо якщо не зняти цю загрозу голоду, якщо не розблокувати Чорне море негайно, то результатом продовольчої кризи буде таке міграційне цунамі, яке досягне й вас, хоча Австрія розташована все ж таки далеко від моря".

Деталі: Президент наголосив, що одна держава робить для світу багато горя – Росія озброїлася пропагандою, теоріями змови, воює у кіберпросторі.

Зеленський впевнений, що те, що одна держава може так ламати Європу, має змінитися. Він зазначив на важливості для регіону позбутися залежності від російських енергоносіїв.

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Український лідер зазначає, що Європа має перемогти у цій війні, аби "ненависники демократії" з усього світу не впевнилися, що демократія не може себе захистити.