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97% українців довіряють ЗСУ і 85% – Зеленському

Ірина БалачукП'ятниця, 1 липня 2022, 10:48
Українські захисники. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

97% українців довіряють Збройним силам і 85% – довіряють керівництву країни.

Джерело: результати опитуванням Національного демократичного інституту, оприлюдненого на сайті КМІС

Дослівно соціологи: "97% відсотків довіряють або повністю довіряють Збройним силам України, а 85 відсотків довіряють президенту Володимиру Зеленському". 

 

Деталі: Також користуються високою довірою уряд і Верховна Рада – 56% і 40% відповідно.  

 

Зазначається, що рівень довіри також відображається в позитивній оцінці їхньої діяльності.

Загальнонаціональне дослідження було розроблене та проведене Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи виконав Київський міжнародний інститут соціології з 2 по 11 травня. Методом телефонних інтерв’ю опитали 2 500 осіб, які проживають в Україні та користуються мобільними телефонами. Території, які були непідконтрольні уряду України до 24 лютого виключені з дослідження.

Середня похибка для національної вибірки не перевищує +/- 3%.

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Опитування проведене завдяки фінансовій підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Швеції, Міністерства закордонних справ і у справах співдружності та розвитку (FCDO) Великої Британії та Міністерства міжнародних справ Канади.

Теми: опитуваннясоціологіяЗбройні силиЗеленський
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