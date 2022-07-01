97% українців довіряють ЗСУ і 85% – Зеленському
97% українців довіряють Збройним силам і 85% – довіряють керівництву країни.
Джерело: результати опитуванням Національного демократичного інституту, оприлюдненого на сайті КМІС
Дослівно соціологи: "97% відсотків довіряють або повністю довіряють Збройним силам України, а 85 відсотків довіряють президенту Володимиру Зеленському".
Деталі: Також користуються високою довірою уряд і Верховна Рада – 56% і 40% відповідно.
Зазначається, що рівень довіри також відображається в позитивній оцінці їхньої діяльності.
Загальнонаціональне дослідження було розроблене та проведене Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи виконав Київський міжнародний інститут соціології з 2 по 11 травня. Методом телефонних інтерв’ю опитали 2 500 осіб, які проживають в Україні та користуються мобільними телефонами. Території, які були непідконтрольні уряду України до 24 лютого виключені з дослідження.
Середня похибка для національної вибірки не перевищує +/- 3%.
Опитування проведене завдяки фінансовій підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Швеції, Міністерства закордонних справ і у справах співдружності та розвитку (FCDO) Великої Британії та Міністерства міжнародних справ Канади.