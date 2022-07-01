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Британська розвідка розповіла, скільки "доброї волі" було у втечі росіян зі Зміїного

"Європейська правда"П'ятниця, 1 липня 2022, 10:49

Британська розвідка відреагувала на відступ росіян з острова Зміїний, зазначивши, що причиною такого кроку стала зростаюча вразливість до українських ударів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

30 червня 2022 року Міністерство оборони Росії оголосило про відхід своїх військ з острова Зміїний у північно-західній частині Чорного моря. Острів був захоплений Росією в перший день вторгнення і розташований уздовж головних судноплавних шляхів до Одеси та прилеглих до неї портів.

В Міноборони Британії нагадують, що Збройні сили України протягом останніх тижнів завдавали ударів по російському гарнізону з використанням ракетних і безпілотних ударів. Крім того, вони використовували протикорабельні ракети, щоб перешкодити російським військово-морським кораблям, які намагалися поповнити запаси на острові.

"Росія швидше за все відійшла з острова Зміїний через ізоляцію гарнізону та його зростаючу вразливість до українських ударів, а не в якості "жесту доброї волі", як вона стверджує", - йдеться в огляді.

 

Окремо британська розвідка звертає увагу на заяви російських сухопутних сил про захоплення села Привілля на північний захід від Лисичанська на Донбасі.

"Ймовірно, тривають інтенсивні бої за контрольну висоту навколо Лисичанського НПЗ", - йдеться в огляді.

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Теми: війнарозвідкаВелика БританіяРосія
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