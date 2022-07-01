Британська розвідка розповіла, скільки "доброї волі" було у втечі росіян зі Зміїного

Британська розвідка відреагувала на відступ росіян з острова Зміїний, зазначивши, що причиною такого кроку стала зростаюча вразливість до українських ударів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

30 червня 2022 року Міністерство оборони Росії оголосило про відхід своїх військ з острова Зміїний у північно-західній частині Чорного моря. Острів був захоплений Росією в перший день вторгнення і розташований уздовж головних судноплавних шляхів до Одеси та прилеглих до неї портів.

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В Міноборони Британії нагадують, що Збройні сили України протягом останніх тижнів завдавали ударів по російському гарнізону з використанням ракетних і безпілотних ударів. Крім того, вони використовували протикорабельні ракети, щоб перешкодити російським військово-морським кораблям, які намагалися поповнити запаси на острові.

"Росія швидше за все відійшла з острова Зміїний через ізоляцію гарнізону та його зростаючу вразливість до українських ударів, а не в якості "жесту доброї волі", як вона стверджує", - йдеться в огляді.

Окремо британська розвідка звертає увагу на заяви російських сухопутних сил про захоплення села Привілля на північний захід від Лисичанська на Донбасі.

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"Ймовірно, тривають інтенсивні бої за контрольну висоту навколо Лисичанського НПЗ", - йдеться в огляді.