Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британська розвідка розповіла, скільки "доброї волі" було у втечі росіян зі Зміїного

"Європейська правда"П'ятниця, 1 липня 2022, 10:49

Британська розвідка відреагувала на відступ росіян з острова Зміїний, зазначивши, що причиною такого кроку стала зростаюча вразливість до українських ударів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

30 червня 2022 року Міністерство оборони Росії оголосило про відхід своїх військ з острова Зміїний у північно-західній частині Чорного моря. Острів був захоплений Росією в перший день вторгнення і розташований уздовж головних судноплавних шляхів до Одеси та прилеглих до неї портів.

Реклама:

В Міноборони Британії нагадують, що Збройні сили України протягом останніх тижнів завдавали ударів по російському гарнізону з використанням ракетних і безпілотних ударів. Крім того, вони використовували протикорабельні ракети, щоб перешкодити російським військово-морським кораблям, які намагалися поповнити запаси на острові.

"Росія швидше за все відійшла з острова Зміїний через ізоляцію гарнізону та його зростаючу вразливість до українських ударів, а не в якості "жесту доброї волі", як вона стверджує", - йдеться в огляді.

 

Окремо британська розвідка звертає увагу на заяви російських сухопутних сил про захоплення села Привілля на північний захід від Лисичанська на Донбасі.

ВІДЕО ДНЯ

"Ймовірно, тривають інтенсивні бої за контрольну висоту навколо Лисичанського НПЗ", - йдеться в огляді.

Теми: війнарозвідкаВелика БританіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
війна
У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових
Атака дронів на Псков: ГУР підтвердило знищення 4 літаків Іл-76, ще 2 пошкоджено
Сирський побував на передньому краї: поставив задачу "дотиснути" Кліщіївку
Останні новини
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
Усі новини...
Реклама: