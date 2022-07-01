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ОБСЄ через вето РФ припиняє роботу проєктів в Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 1 липня 2022, 10:47

ОБСЄ закриє Офіс проєктного координатора в Україні через вето Російської Федерації, яка не дала згоди на продовження його мандату.

Про це йдеться у комюніке організації, що є у розпорядженні "Європейської правди".

Чинний глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генсек ОБСЄ Хельга-Марія Шмідт повідомили про початок кроків для закриття офісу.

"На жаль, попри загальну підтримку країн-учасниць щодо продовження важливої роботи, яку здійснював координатор проєктів останні 23 роки, досягти консенсусу щодо продовження його мандату не вдалося через позицію РФ", - повідомив Збігнєв Рау. 

Він зазначив, що польське головування зробить усе можливе для збереження досвіду українського офісу, та для того, щоб ОБСЄ і далі була присутня і співпрацювала з Україною. 

"Зараз, коли перед країною постали безпрецедентні випробування у зв’язку з війною, наша підтримка важливіша, ніж будь-коли", - додав глава ОБСЄ. 

Збігнєв Рау зазначив, що польське головування продовжить консультації з країнами-учасницями ОБСЄ щодо подальшої ролі та присутності організації в Україні. 

ВІДЕО ДНЯ

Уся діяльність в рамках проєктного координатора в Україні припиняється з 1 липня. 

Офіс проєктного координатора ОБСЄ в Україні працював з червня 1999 року. 

Нагадаємо, днями міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ знайти спосіб призупинити повноваження Росії в організації, зазначивши, що інакше вона зруйнує саму ОБСЄ. 

Теми: ОБСЄРосіяУкраїна
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