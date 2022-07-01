У НАТО поки не бачать військової загрози для Молдови з боку РФ

Заступник генсека НАТО Мірча Джоане зазначив, що у Росії поки немає достатніх сил для того, щоб становити військову загрозу для Молдови.

Як повідомляє Newsmaker, про це він сказав в інтерв’ю Moldova 1, пише "Європейська правда".

"Зараз у Молдови немає причин турбуватися. У Росії немає для цього військових ресурсів. Але елементи тиску, дестабілізації, заяви та погрози після гарних новин з Брюсселя, безперечно, у полі нашої уваги", - зазначив він.

Нагадаємо, днями заступник голови Радбезу РФ Дмітрій Медвєдєв пригрозив Молдові, що заходи Кремля у відповідь на приєднання Кишинева до антиросійських санкцій не "змусять себе чекати" та натякнув, що Росія готова "захищати своїх громадян" у Придністров’ї.

З кінця квітня у невизнаному Придністров’ї діяв найвищий рівень терористичної загрози через серію терактів без жертв, в яких у регіоні звинувачували Україну або Молдову. Врешті в кінці травня рівень понизили до "жовтого". Одна "диверсія" була і в червні.