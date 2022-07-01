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ЄС вперше імпортував більше газу морем із США, ніж через трубопроводи з Росії

"Європейська правда"П'ятниця, 1 липня 2022, 13:13

За даними Міжнародного енергетичного агентства, у червні 2022 року ЄС вперше отримав більше природного газу морськими шляхами зі Сполучених Штатів, ніж через трубопроводи з Росії.

Як пише "Європейська правда", такі дані повідомив директор агентства Фатіх Біроль.

"Нещодавнє різке скорочення Росією обсягів постачання природного газу до ЄС призвели до того, що червень став першим місяцем в історії, коли ЄС отримав більше газу із США через СПГ-термінали, ніж через трубопровід з Російської Федерації", - зазначив він.

Посадовець додав, що така тенденція сигналізує про необхідність для ЄС зменшувати споживання і готуватися до непростої зими.

У Єврокомісії вже заявили, що чекають "серйозних перебоїв" у постачанні російського газу та будуть посилено готуватися до таких сценаріїв.

В уряді Німеччини допускають, що Росія може не відновити постачання природного газу до Європи газопроводом "Північний потік-1" після запланованих на наступний місяць ремонтних робіт.

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Теми: ЄСгазСШАРосія
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