Україна збирає Армію дронів

Фандрейзингова платформа United24 разом із Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством цифрової інформації оголосили про початок проєкту "Армія дронів". Це програма, до якої входять системна закупівля дронів, їхній ремонт та оперативна заміна, а також курс навчання пілотів.

Джерело: пресреліз United24, наданий "Українській правді", Мінцифри

Деталі: Перша задача проєкту — придбати 200 дронів-розвідників для Збройних сил України, а також зібрати тисячі найпростіших дронів.

Люди з усього світу зможуть пожертвувати кошти або віддати власний дрон на потреби ЗСУ через лендинг на сайті United24.

Надіслати свій дрон можна на склад партнерів проєкту — Help Ukraine Center у Польщі або в хаб в США. Звідти його доставлять в Україну. Українці також зможуть відправити посилку через будь-яке відділення "Нової пошти". Потрібно буде сказати кодові слова "доставка для ЗСУ на "Армію дронів" і оператор самостійно оформить відправлення.

Пріоритет проєкту — 200 професійних безпілотних авіаційних комплексів тактичного рівня для повітряної розвідки. Такі дрони можуть літати до 24 годин на відстань до 160 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів. Вони оснащені декількома камерами з тепловізором, датчиками положення та програмним забезпеченням, а головне — їх складно помітити, а отже складно збити.

Пожертвувати просять квадрокоптери з такими параметрами:

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