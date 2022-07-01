Путін: Захід підштовхує нас до "об'єднавчих процесів" з Білоруссю

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Захід підштовхує РФ до "об'єднавчих процесів" з Білоруссю.

Джерело: російська служба BBC

Пряма мова: "Безпрецедентний політичний та санкційний тиск із боку так званого "колективного Заходу" підштовхує нас до того, щоб прискорити об'єднавчі процеси".

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Деталі: Путін не уточнив, про яке саме прискорення йдеться.

За його словами, під час зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком 25 червня вони "докладно обговорили це питання, зокрема домовилися задіяти для експорту білоруських товарів на зовнішні ринки перевалочні можливості російського портового терміналу на Балтиці".

Лукашенко закликав інші країни колишнього СРСР зближуватися з Росією та Білоруссю: "Без якнайшвидшого єднання та згуртування, зміцнення міждержавних зв'язків та просто нормальних людських відносин нас завтра може не бути".