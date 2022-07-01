ЄС вже готує сьомий пакет санкцій, можливе ембарго на золото з РФ - ЗМІ

Європейський Союз розпочав роботу над наступним, сьомим пакетом санкцій, у межах якого зокрема може бути запроваджене ембарго на імпорт золота з Росії.

Про це в п’ятницю повідомило видання Bloomberg із посиланням на поінформованих співрозмовників, пише "Європейська правда".

Про те, що ЄС може запровадити ембарго на російське золото, говорилося і раніше, але про підготовку нового пакету санкцій ЗМІ поки не повідомляли.

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Окрім санкцій проти золота з РФ, Брюссель працює переважно над механізмами протидії ухилянню вже існуючим санкціям та їхнього коректування, а також розширенню сфери дії чинних обмежень, передусім у сфері високих технологій та індивідуальних санкцій.

Так, ЄС разом із союзниками працює над шляхами визначення активів підсанкційних російських чиновників та олігархів, а деякі держави-члени намагаються вирішити проблему витрат на утримання замороженої дорогої нерухомості й транспортних засобів.

Окремі співрозмовники Bloomberg вказують, що до сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії може увійти розблокування транзиту товарів з Росії до Калінінградської області, що призвело до чергової напруженості у відносинах між Москвою та Вільнюсом.

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Водночас посли ЄС поки не обговорювали введення граничної ціни на російську нафту, що обговорювалося лідерами "Великої сімки" на останньому саміті в Німеччині. Немає підтримки й більш жорстким санкціям, до яких закликали окремі держави-члени – приміром, ембарго на російську нафту.

Нагадаємо, Британія, Сполучені Штати, Канада і Японія вже заявили, що в межах нових санкцій проти РФ заборонять імпорт золота з Росії.

Зазначається, що золото становить вагому частку російського експорту: у 2021 році Росія заробила на ньому близько 15,5 млрд доларів.