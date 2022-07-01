У Харкові приберуть радянську символіку з фасаду міськради

У Харкові вирішили прибрали радянську символіку з фасаду міського виконкому.

Джерело: речник міськради Юрій Сидоренко у Facebook

Пряма мова: "Тут із вчорашнього дня в телеграм-каналах та сайтах новин розганяють "зраду", що міськрада відмовляється знімати з будівлі радянську символіку. Посилаючись на відповідь юрдепартаменту.

На жаль, змушений констатувати, що колеги з цього департаменту відповіли, керуючись буквою, але не духом закону.

Мер міста Ігор Терехов вже давно ухвалив рішення, що герба неіснуючої радянської України на будівлі міської ради не буде. І так само давно вирішив, що на будівлі, з якої здійснюється керування містом, буде герб міста-героя Харкова. Що дуже логічно".

⚡️ З фасаду міськвиконкому приберуть герб УРСР, встановивши герб міста pic.twitter.com/49WSGG3uL5 — @XAPKIB (@XAPKIB) July 1, 2022

Деталі: Сидоренко повідомив, що Терехов дав завдання, щоб відповідні роботи розпочалися найближчим часом.

ВІДЕО ДНЯ

У соцмережах повідомляють, що радянську символіку на фасаді міськвиконкому вже позакривали.