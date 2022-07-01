У Харкові приберуть радянську символіку з фасаду міськради
У Харкові вирішили прибрали радянську символіку з фасаду міського виконкому.
Джерело: речник міськради Юрій Сидоренко у Facebook
Пряма мова: "Тут із вчорашнього дня в телеграм-каналах та сайтах новин розганяють "зраду", що міськрада відмовляється знімати з будівлі радянську символіку. Посилаючись на відповідь юрдепартаменту.
На жаль, змушений констатувати, що колеги з цього департаменту відповіли, керуючись буквою, але не духом закону.
Мер міста Ігор Терехов вже давно ухвалив рішення, що герба неіснуючої радянської України на будівлі міської ради не буде. І так само давно вирішив, що на будівлі, з якої здійснюється керування містом, буде герб міста-героя Харкова. Що дуже логічно".
⚡️ З фасаду міськвиконкому приберуть герб УРСР, встановивши герб міста pic.twitter.com/49WSGG3uL5— @XAPKIB (@XAPKIB) July 1, 2022
Деталі: Сидоренко повідомив, що Терехов дав завдання, щоб відповідні роботи розпочалися найближчим часом.
У соцмережах повідомляють, що радянську символіку на фасаді міськвиконкому вже позакривали.
Радянську символіку вже позакривали на фасаді міськвиконкому pic.twitter.com/pu10lNyZrL— @XAPKIB (@XAPKIB) July 1, 2022