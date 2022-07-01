Понад 30 продавців зброї в РФ уникли західних санкцій – Reuters

Понад три десятки російських олігархів, пов’язаних із торгівлею зброєю, а також не менш як 14 російських оборонних підприємств поки уникли санкцій Заходу у зв’язку з розпочатою Росією повномасштабною війною в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі Reuters.

Приміром, колишній міністр транспорту РФ, найбільший акціонер концерну "Калашніков" Алан Лушніков наразі не перебуває під західними санкціями. Сам концерн із 2014 року перебуває під санкціями США через анексію Криму, а цьогоріч до них долучились ЄС і Велика Британія.

"Калашніков" відповідає за 95% російського виробництва ручних кулеметів, снайперських гвинтівок, пістолетів та іншої стрілецької зброї.

Аналогічна ситуація – з концерном "Алмаз-Антей", який спеціалізується на виробництві ракет і протиракетних систем. Тоді як проти підприємства введені санкції США, ЄС і Британії, його генеральний директор Ян Новіков під обмеженнями не перебуває.

Серед інших компаній, які уникнули західних санкцій через агресію РФ в Україні, – "Завод імені Дєгтярьова", який виробляє кулемети, протитанкову і протиповітряну зброю для російської армії; Клімовський спеціалізований патронний завод і Новосибірський стрілецький завод, які виготовляють магазини для автоматів Калашникова і пістолетів.

Одна з найбільш відомих компаній російського оборонного сектора, на яку санкції не було накладено – "ВСМПО-Ависма", яка є найбільшим у світі постачальником титану і на 25% належить корпорації "Ростех", найбільшій у військово-промисловому комплексі РФ.

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Reuters припускає, що однією з причин такого кроку є те, що "ВСМПО-Ависма" має дочірні компанії у США, Швейцарії та Великій Британії.

Зазначимо, що підприємство постачає сировину зокрема для виготовлення літаків Су-34, які використовувалися у війні в Україні.

Після того як Reuters передав перелік із російських оборонних підприємств компетентним органам США, ЄС і Великої Британії, проти частини з них санкції все ж були запроваджені. Водночас керівництво цих підприємств переважно уникло обмежень.

Приміром, санкції не були запроваджені проти генерального директора "Конструкторського бюро машинобудування" Сєргєя Пітікова. Його підприємство займається зокрема виготовленням ракет "Точка-У", з яких був обстріляний залізничний вокзал у Краматорську.