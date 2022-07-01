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Сили НАТО в Європі очолив американський генерал, який спеціалізується на Росії

"Європейська правда"П'ятниця, 1 липня 2022, 18:01

Верховним головнокомандувачем Об’єднаних сил НАТО в Європі з 1 липня став генерал армії США Кристофер Каволі.

Як передає "Європейська правда", про це повідомило Європейське командування Збройних сил США.

 

На церемонії передання повноважень були присутні глава Пентагону Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

"Я мав за честь перебувати у ваших лавах останні чотири з половиною роки, і я вдячний, що матиму змогу й надалі це робити. Разом ми йтимемо у світле майбутнє", – заявив Каволі.

Згідно з офіційною біографією, Кристофер Каволі народився в Західній Німеччині, закінчив Принстонський університет США з дипломом біолога і з 1987 року служив у лавах Збройних сил США.

Наприкінці 1990-х років Каволі служив у Боснії та Герцеговині в межах миротворчої місії НАТО, пізніше брав участь у збройних діях в Афганістані. Генерал має також досвід у розробці політики щодо Росії у штабі Збройних сил США та наукової діяльності в Національному інституті оборони.

Каволі вільно володіє французькою, італійською та російською, а також є фахівцем із питань Євразії.

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