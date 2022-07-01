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Корабель з зерном з окупованого Бердянська прибув до Туреччини, посол України вимагає вжити заходів

"Європейська правда"П'ятниця, 1 липня 2022, 18:52

Посол України Василь Боднар звернувся до турецьких органів влади із проханням вжити заходів щодо судна під прапором РФ, яке прибуло з вантажем з окупованого Бердянська.

Про це посол написав на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

"У порт Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy з окупованого Бердянська. На підставі листа Офісу Генпрокурора звернулися до турецької сторони вжити невідкладних заходів", - написав Боднар.

"Маємо добру комунікацію і тісну співпрацю з органами влади Турецької Республіки. Переконаний, що прийняті рішення упередять спроби порушення суверенітету України", - додав посол.

Раніше призначений окупантами глава так званої "тимчасової адміністрації Запорізької області" Євген Балицький повідомив, що корабель вивіз з Бердянська 7 тисяч тонн українського зерна, викраденого росіянами.

Суховантаж "Zhibek Zholy" був побудований в Росії на замовлення казахстанської компанії KTZ Express Shipping, але ходить він ходить під прапором РФ.

Нагадаємо, Греція заявила про готовність запропонувати свої кораблі для вивезення морським шляхом українського зерна, заблокованого Росією.

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Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що британські розвідувальні літаки можуть допомогти гарантувати безпеку морських коридорів, якими вивозитиметься заблоковане в Україні зерно.

Теми: БердянськРосіяТуреччина
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