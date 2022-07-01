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Ердоган знову хоче поговорити із Зеленським та Путіним щодо вивезення українського зерна

"Європейська правда"П'ятниця, 1 липня 2022, 19:21

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п’ятницю заявив про наміри провести телефонні переговори з главами України та Росії щодо вивезення українського зерна морським шляхом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як розповів Ердоган, його канцелярія працює з Києвом і Москвою для організації телефонних переговорів "у найближчі дні", а в потенційному вивезенні зерна з України готові взяти участь 20 турецьких кораблів.

Президент Туреччини додав, що після переговорів із Зеленським і Путіним "ми зможемо надіслати пшеницю, ячмінь, овес, соняшникову олію і все таке країнам, які їх потребують, шляхом реекспорту через нас".

Раніше керівник управління з питань ЗМІ та комунікацій офісу президента Туреччини Фахреттін Алтун заявив про досягнення консенсусу щодо створення "операційного центру", який займатиметься питанням вивезення зерна з України.

Як відомо, Росія блокує акваторію Чорного моря, через що Україна не може експортувати своє продовольство морським шляхом. Вона також звинувачує Захід у тому, що через санкції проти неї ціна продовольства зросла.

Теми: ЕрдоганЗеленськийПутін
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