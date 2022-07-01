Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ердоган знову хоче поговорити із Зеленським та Путіним щодо вивезення українського зерна

"Європейська правда"П'ятниця, 1 липня 2022, 19:21

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п’ятницю заявив про наміри провести телефонні переговори з главами України та Росії щодо вивезення українського зерна морським шляхом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як розповів Ердоган, його канцелярія працює з Києвом і Москвою для організації телефонних переговорів "у найближчі дні", а в потенційному вивезенні зерна з України готові взяти участь 20 турецьких кораблів.

Реклама:

Президент Туреччини додав, що після переговорів із Зеленським і Путіним "ми зможемо надіслати пшеницю, ячмінь, овес, соняшникову олію і все таке країнам, які їх потребують, шляхом реекспорту через нас".

Раніше керівник управління з питань ЗМІ та комунікацій офісу президента Туреччини Фахреттін Алтун заявив про досягнення консенсусу щодо створення "операційного центру", який займатиметься питанням вивезення зерна з України.

Як відомо, Росія блокує акваторію Чорного моря, через що Україна не може експортувати своє продовольство морським шляхом. Вона також звинувачує Захід у тому, що через санкції проти неї ціна продовольства зросла.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЕрдоганЗеленськийПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Ердоган
Ердоган сам поїде до Путіна, якого чекали в Анкарі – ЗМІ
Путін поки не їде в Туреччину: зустріч з Ердоганом відкладається
Ердоган заявив, що відновлення "зернової угоди" залежить від виконання Заходом своїх "обіцянок"
Останні новини
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
Усі новини...
Реклама: