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Залужний поговорив з Міллі про звільнення українських земель від окупантів

Мазуренко Альона П'ятниця, 1 липня 2022, 19:38
ФОТО: ФБ ЗАЛУЖНОГО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що поговорив із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі про звільнення українських земель із окупації. 

Джерело: Залужний у Facebook

Дослівно: "У телефонній розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі ми торкнулися питання реалізації стратегічних завдань Сил оборони України, головним з яких є звільнення українських земель в межах міжнародно визнаних кордонів".

Деталі: За його словами, важливою умовою успіху українських оборонних і контрнаступальних дій є забезпечення відповідним матеріально-технічним ресурсом.

Міллі передав запевнення президента США Джо Байдена та міністра оборони Ллойда Остіна, що США будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

За словами Залужного, Міллі пишається ЗСУ і українським народом.

Теми: ЗалужнийокупаціяСШАУкраїна
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